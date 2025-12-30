Prepara tu sistema inmunológico para la época de frío

Adoptar una alimentación equilibrada en conjunto con hábitos saludables fortalecerá de manera integral tu sistema inmunológico

MTRA. PAUILINA ELIZABETH OCHOA MORENO*

Con la llegada de la época de frío aumenta el riesgo de infecciones respiratorias y con ello el número de personas que pueden presentar algún cuadro gripal. Es importante que conozcas que mediante la alimentación puedes preparar tu sistema inmunológico para enfrentar de mejor manera la temporada.

Conforme se aproxima el invierno, el aire se vuelve más frío y seco, esto reseca las mucosas y facilita la entrada de virus respiratorios a nuestro cuerpo, evitando que nos protejan.

Es común que durante esta temporada se modifique la rutina y estemos más abrigados en el día, por lo que existe reducción en la exposición al sol, lo que genera una menor producción de vitamina D en la piel, la cual es un micronutrimento clave para fortalecer el sistema inmunológico y, además, puede afectar el estado de ánimo, alterar el sueño e incrementar el estrés, lo que podría afectar los hábitos de consumo de alimentos.

La alimentación cambia, es probable que disminuya tu consumo de frutas y verduras frescas, que son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes, y que protegen tu cuerpo contra enfermedades. La actividad física disminuye de manera importante, los días fríos hacen que quieras permanecer en casa y que tal vez no tengas ganas de realizar ejercicio diariamente. La hidratación también se ve afectada, pues al no sentir calor disminuye la sensación de sed y es común optar por el consumo de bebidas calientes y altas en calorías.

Todos estos cambios promueven que el sistema inmunológico se debilite, por tanto, la alimentación y otros factores del estilo de vida juegan un papel fundamental en la preservación y aumento de las defensas del cuerpo.

A continuación, te comparto algunas vitaminas y minerales que no pueden faltar en tu alimentación en esta temporada: La vitamina C es un antioxidante que refuerza el sistema inmunológico, la encuentras en frutas como kiwi, guayaba, fresa, naranja, toronja, mandarina, ente otros. La vitamina A ayuda a mantener las mucosas sanas (ojos, vías respiratorias y piel) y se encuentra en zanahorias, camote, calabaza, verduras de hojas verdes oscuras y pimientos. La vitamina D se encuentra en pescados grasos (salmón, sardinas, atún), yema de huevo y en productos lácteos fortificados. El zinc, que ayuda a producir células que combaten infecciones y reparan tejidos, lo encuentras en semillas de calabaza y girasol, nueces, carnes magras y leguminosas, y el selenio, un mineral antioxidante que también fortalece el sistema inmunitario, lo encuentras en nueces de Brasil, pescado, huevo, pollo y granos integrales.

Existen otros alimentos que popularmente se utilizan como remedios naturales para el fortalecimiento de las defensas del cuerpo, sin embargo, es importante que recuerdes que su efecto dependerá de tu alimentación, salud y estilo de vida, ya que por sí solos no fortalecen el sistema inmunológico.

Además de todo lo anterior, mantener una hidratación adecuada es fundamental; recuerda que la recomendación es beber únicamente agua natural o infusiones sin azúcar.

Priorizar el descanso y mantener un adecuado estilo de vida también es importante, y si ya comenzaste con algún síntoma de cuadro gripal, evita automedicarte.

Adoptar una alimentación equilibrada en conjunto con hábitos saludables como los descritos anteriormente, fortalecerá de manera integral tu sistema inmunológico. Recuerda que es un buen momento para comenzar a preparar tu cuerpo para la temporada invernal que se aproxima, haz que la prevención sea tu mejor aliada para mantener un buen estado de salud.

La Mtra. Paulina Elizabeth Ochoa Moreno, profesora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)