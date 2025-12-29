IEEPCO aprueba acuerdo sobre Foros de Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En Sesión Extraordinaria Urgente celebrada este lunes 29 de diciembre, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó diversos acuerdos relacionados con la organización de los Foros de Discusión de la Revocación de Mandato, así como de la calificación de elecciones de concejalías en municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas.

En primer término, las Consejerías Electorales aprobaron la fecha, hora y lugar para la realización de los Foros de Discusión en medios electrónicos sobre la Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, correspondiente al periodo constitucional 2022–2028.

Posteriormente, se declararon como jurídicamente válidas las elecciones ordinarias de concejalías a los Ayuntamientos de los municipios de Ánimas Trujano, Ayoquezco de Aldama, Chiquihuitlán de Benito Juárez, Concepción Buenavista, Cosoltepec, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, San Antonio Tepetlapa, San Felipe Tejalápam, San Gabriel Mixtepec, San Juan Cotzocón, San Juan Diuxi, San Lorenzo Cuaunecuiltitla, San Mateo Piñas, San Miguel Ejutla, San Miguel Tequixtepec, San Pablo Coatlán, Santa María Tlalixtac, Santa María La Asunción, Santiago Minas, San Antonio Huitepec, Yutanduchi de Guerrero, La Compañía, Santa Ana Cuauhtémoc y San Pedro Apóstol.

Asimismo, el Consejo General determinó como jurídicamente no válidas las elecciones ordinarias de concejalías a los Ayuntamientos de San Cristóbal Amatlán, San Nicolás y Santa Catarina Mechoacán.

En ese mismo sentido se declararon como parcialmente válidas la elecciones ordinarias de concejalías de los ayuntamientos de Santa Catarina Ticuá, San Miguel Piedras y Santiago Xiacuí.

También en esta Sesión se declararon como jurídicamente válidas las elecciones ordinarias y extraordinarias de concejalías a los Ayuntamientos de Santos Reyes Yucuná y Santa María Alotepec, así como las elecciones extraordinarias de concejalías a los Ayuntamientos de Santo Domingo Teojomulco, Santa Inés de Zaragoza, Santo Domingo de Morelos y San Martín Lachilá.

A la sesión virtual asistieron la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas.

También estuvieron presentes el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, y las representaciones de los partidos políticos.