Expone el MACCO “Afectividades muxes”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/ vía COMUNICADO).- La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) colabora en la exposición “Afectividades muxes: Yo soy… ella es”, que fomenta la reflexión en torno al afecto, resistencia y no discriminación, además, reivindica la identidad de género ancestral de esta comunidad.

Esta muestra, integrada por fotografías de gran formato, está instalada en el Andador Turístico, entre las calles de Morelos y Murguía, a la altura del Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas de Oaxaca (MACCO).

El titular de Seculta, Flavio Sosa Villavicencio agradeció a la comunidad muxe por compartir este arte visual, además, resaltó la apertura del MACCO como un espacio para la diversidad cultural.

En tanto, Amaranta Gómez Regalado, antropóloga y activista muxe, señaló que esta exposición, que permanecerá abierta al público del 14 al 30 de diciembre de 2025, surge para honrar la memoria de Viniza Carrillo Medina.

Las piezas forman parte del programa TRANSformándome de Mexfam A.C, las cuales tienen el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los lazos y afectos familiares que acompañan la vida de las personas muxes como parte del reconocimiento pleno de sus derechos, explicó Dayanna Gallegos Castillejos, quien forma parte de este movimiento.

El Gobierno del Estado promueve el reconocimiento de la diversidad cultural y la inclusión, impulsando expresiones artísticas que fortalecen el respeto, la convivencia y el ejercicio pleno de los derechos culturales en Oaxaca.