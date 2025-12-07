“Encuentro con Buda” llena sala en Oaxaca y acerca la historia viva del XVI Karmapa a nuevas audiencias

LILIANA JIMÉNEZ MOTA

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El pasado 1º de diciembre, Oaxaca fue sede de uno de los estrenos más significativos del año para la comunidad budista en México. El documental “Encuentro con Buda” (Meeting the Buddha, Reino Unido, 2025), dirigido por la realizadora húngara Marta György-Kessler, se proyectó por única ocasión en Cinemex Plaza del Valle, logrando lo que pocas producciones de esta naturaleza consiguen: una sala llena y una recepción profundamente entusiasta.

El público oaxaqueño, practicantes, simpatizantes y curiosos, se reunió para descubrir una obra que entrelaza historia, linaje y práctica espiritual con una narrativa cinematográfica sólida y respetuosa. Desde su estreno en México, el documental ha tenido funciones limitadas en Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo y Estado de México; Oaxaca destacó por su gran participación y atención plena durante toda la proyección.

El XVI Karmapa: una presencia que trasciende el tiempo

El eje del documental es la vida y obra del XVI Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje, una de las figuras más veneradas del linaje Karma Kagyu. A través de animaciones, imágenes inéditas y archivo cuidadosamente restaurado, la cinta muestra su reconocimiento como Karmapa, su liderazgo espiritual y el complejo contexto que enfrentó tras la anexión del Tíbet en 1950.

Este recorrido visual permite al espectador comprender no solo la magnitud de su labor, sino la fuerza del linaje que continúa vivo en miles de practicantes alrededor del mundo.

De Dinamarca al Himalaya: el encuentro que transformó Occidente

El documental también relata la historia de Ole y Hannah Nydahl, dos jóvenes daneses cuyo viaje inicialmente motivado por la contracultura terminó convertiéndose en un camino espiritual profundo. Tras conocer al XVI Karmapa en 1969, aprendieron tibetano, se formaron como traductores y dedicaron su vida a compartir la práctica del budismo tibetano en Occidente.

Su testimonio, presentado con entrevistas y material documental auténtico, da cuenta de la transmisión viva del Dharma y del esfuerzo que permitió que el linaje Karma Kagyu se estableciera en Europa, América y otras regiones del mundo.

La directora, Marta György-Kessler, conoció de primera mano esta expansión al viajar con Ole y Hannah y documentar su trabajo desde los años noventa. Su experiencia cercana da al filme una perspectiva íntima, respetuosa y profundamente informada.

Un documental reconocido internacionalmente

“Encuentro con Buda” ha recibido más de diez premios, entre ellos cuatro reconocimientos IndieFEST y el galardón a Mejor Director Independiente en los Premios Cinematográficos de Mujeres Independientes de Los Ángeles. Su duración de 144 minutos, aunque demandante, permite explorar con amplitud tanto el contexto histórico como la transmisión espiritual.

La respuesta del público oaxaqueño confirmó la vigencia del mensaje. Muchos espectadores permanecieron en silencio meditativo al finalizar la función, una reacción que refleja el impacto emocional y la claridad del relato.

Lo que viene

Con funciones limitadas en salas del país, es probable que el documental llegue más adelante a plataformas digitales, donde podrá ser visto por practicantes y simpatizantes que no lograron asistir a las proyecciones presenciales. Sin embargo, su paso por Oaxaca deja una señal clara: existe un interés creciente por contenidos que combinan historia, Dharma y testimonio directo.

Para quienes no pudieron estar presentes, la recomendación es mantenerse atentos.

“Encuentro con Buda” no solo relata un linaje: invita a reconocer la continuidad del despertar en el mundo contemporáneo.