Continúa la 3era edición del Laboratorio de Ópera en Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Laboratorio de Ópera en Oaxaca, que inició el pasado 1 de diciembre, continúa esta semana como un espacio internacional para la formación y difusión lírica, organizado por la Compañía Cantando por el Mundo del 1 al 14 de diciembre en la capital del estado.

Este proyecto artístico-formativo, dirigido por el Maestro José Estrada, comienza a consolidarse como un epicentro internacional para el desarrollo y la promoción del talento operístico en Oaxaca, así como para la difusión de la ópera mexicana y el repertorio clásico universal.

Desde su primera edición en 2023, el Laboratorio ha evolucionado notablemente, integrando un elenco docente de reconocida trayectoria internacional y ofreciendo a jóvenes cantantes una experiencia intensiva en técnica vocal, interpretación escénica y música de cámara.

Este año, el Laboratorio amplía su impacto con la participación de docentes destacados en el panorama internacional como el Dr. Carlos Conde, la Dra. Rocío Tamez, la Dra. Esther Gurrión, el Mtro. Rolando Garza, el Mtro. Iván Mares y la pianista y coach vocal Priscila Torres.

Estudiantes del Laboratorio serán beneficiados con clases individuales, coaching especializado y la oportunidad de presentarse en escenarios públicos, fortaleciendo así el vínculo entre la cultura local y el arte lírico internacional.

El Laboratorio de Ópera en Oaxaca representa un esfuerzo pionero para consolidar en Latinoamérica una plataforma de formación operística de excelencia, que combina tradición mexicana y repertorio global, con un enfoque formativo y social que enriquece al estado.

El próximo viernes 12 de diciembre a las 12:00 horas se presentará Sour Angelica en el atrio de la Iglesia de Jalatlaco, mientras que el mismo viernes a las 18:00 horas se presenta la Trilogía Pucciniana Il Trittico: Il tabarro, Suor Angelica y Gianni Schicchi en la Real Alhóndiga de Antequera-

El sábado 13 de diciembre, a las 12:00 horas se presenta Il Tabarro en la Galería principal del Museo de los Pintores Oaxaqueños, en tanto que el mismo día a las 18:00 horas se presenta la Trilogía Pucciniana. Il Trittico: Il tabarro, Suor Angelica y Gianni Schicchi en el 2º Patio del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Para cerrar el programa del Laboratorio de Ópera en Oaxaca el domingo 14 de diciembre a las 12:00 horas se presenta Gianni Schicchi en el Museo de las Culturas Oaxaqueñas, y el mismo domingo a las 18:00 horas nuevamente la oportunidad de disfrutar de la Trilogía Pucciniana Il Trittico: Il tabarro, Suor Angelica y Gianni Schicchi en el atrio del Templo de Santo Domingo de Guzmán.

El acceso a espectáculos será gratuito y abierto para todo público. Para más información, visite las redes oficiales de la Compañía Cantando por el Mundo.