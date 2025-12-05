Kevin Cruz Franco presenta «Natale», un viaje sonoro que ilumina esta temporada

El cantante oaxaqueño Kevin Cruz Franco presenta hoy su nuevo EP “Natale”, ya disponible en todas las plataformas digitales. Este proyecto reúne tres obras icónicas reinterpretadas desde un enfoque contemporáneo, donde la voz crossover del artista —que fusiona elementos líricos y pop— se integra con arreglos orquestales íntimos y envolventes.

“Natale” propone una mirada sensible y luminosa hacia la temporada navideña, acompañada de arreglos orquestales que evocan experiencia sonora más introspectiva y universal. El EP incluye tres piezas: Walking in the Air, con una orquestación épica y atmosférica; Panis Angelicus, interpretada con un carácter puro y espiritual; The Prayer, un cierre lleno de esperanza y emotividad.

“Natale” busca conectar con el público más allá de los villancicos tradicionales, proponiendo una mirada sonora que combina lo clásico y lo contemporáneo en tres idiomas distintos. Es un proyecto pensado para la época navideña, pero con una sensibilidad artística que busca trascender su temporalidad.

Kevin Cruz Franco es un cantante oaxaqueño formado en Canto Operístico por la Universidad de Sonora, con estudios en la Universidad de Cádiz y maestrías en Dirección de Espectáculos y en Comunicación Social y Política.

En su estilo vocal crossover ha trabajado con Filippa Giordano y ha sido solista de importantes ensambles en Oaxaca y la UNESCO. Ha colaborado con artistas nacionales e internacionales y ha recibido diversos reconocimientos culturales. Actualmente combina su carrera artística con la docencia y la dirección de Escénica – Academia de Canto.

Escucha Natale aquí: https://linktr.ee/kevincruzfranco