Bizuri’qui’ | Larva de zancudos que habitan en el agua estancada

Corren hermosos caballos azules.
Tarde bermeja, espacio de la nada.
Refulge la montaña, albo cielo,
Monte Albán
Aquello que vuela y no se posa,
lo que surca el aire.
lo que existe contra el signo.
Hay una escritura sobre la piedra que nos llama,
el relato de las dinastías.
(guerras, conquistas.
La historia de reyes tomados en cautiverio -danzantes).
Hay sangre bajo el cielo,
escalones pisoteados, cabellos enrojecidos
¿Desde cuándo habitamos tiempos mejores?
Corre agua, el tiempo se aclara,
podemos distinguir gargajos
que escurren sobre las piedras.