Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Bizuri’qui’ | Larva de zancudos que habitan en el agua estancada

Corren hermosos caballos azules.

Tarde bermeja, espacio de la nada.

Refulge la montaña, albo cielo,

Monte Albán

¿Quién recoge la imagen?

Aquello que vuela y no se posa,

lo que surca el aire.

lo que existe contra el signo.

Hay una escritura sobre la piedra que nos llama,

el relato de las dinastías.

(guerras, conquistas.

La historia de reyes tomados en cautiverio -danzantes).

Hay sangre bajo el cielo,

escalones pisoteados, cabellos enrojecidos

¿Desde cuándo habitamos tiempos mejores?

Corre agua, el tiempo se aclara,

podemos distinguir gargajos

que escurren sobre las piedras.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
También podría interesarte

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Total
0
Share
0
0
0
0