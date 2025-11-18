Autores de “Sembradores en la niebla” llegan al Club de Lectura “Wilfrido López Torres”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Club de Lectura de Periodismo “Wilfrido López Torres” realizará su próxima sesión presencial en “Café Café”, ubicado en M. Bravo esquina Porfirio Díaz, en el Centro Histórico, con la participación de periodistas reconocidos por investigaciones sobre violencia, narcotráfico y comunidades indígenas en Oaxaca.

En esta edición abierta al público, participarán Karen Rojas Kauffmann, Antonio Mundaca y Miguel Ángel Maya Alonso, quienes obtuvieron Mención Honorífica en el Premio Nacional de Periodismo 2022 por la investigación “Sembradores en la niebla, amapola en Oaxaca”, un trabajo multiformato que aborda el cultivo de amapola.

La investigación, producida por Elmuromx, Pie de Página y El Pájaro Vaquero, con apoyo de la Fundación Gabo, combina información, video, ilustración y elementos multimedia para documentar la relación histórica de comunidades indígenas con la tierra y los cambios provocados por nuevos actores criminales en tres regiones de la entidad.

Miguel Ángel Maya Alonso, uno de los autores del trabajo, es reportero y fundador del portal El Pájaro Vaquero, con más de una década de trayectoria profesional, ha sido becario del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo, así como del programa CAPIR 2023.

Karen Rojas Kauffmann es periodista con 15 años de experiencia especializada es cofundadora de El MuroMx, colaboradora de Pie de Página y Gatopardo, e integrante de la Red de Periodistas de a Pie y de Forbidden Stories, además fue becaria de CAPIR, IWPR, Internews y del Fondo de Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo.

Antonio Mundaca, periodista con 20 años de trayectoria, es cofundador de ElMuroMx y corresponsal de El Universal. Ha sido becario de la Fundación Gabo, CAPIR y el Pulitzer Center, además de integrante de la Red de Periodistas de A Pie. Este año obtuvo el Premio de Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la categoría de cobertura noticiosa de actualidad.

El Club de Lectura invitó a toda persona interesada en el periodismo a asistir a la sesión de mañana miércoles a las 18:00 horas en en Café Café, ubicado en M. Bravo esquina Porfirio Díaz, en el Centro Histórico y participar en el diálogo con los autores, con el objetivo de fortalecer la lectura crítica y el análisis del periodismo contemporáneo desde Oaxaca.