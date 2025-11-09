¡Diablas de San Sebastián, campeonas del softbol femenil!

Con robo de home, las Diablas de San Sebastián se coronan campeonas de la Liga de Softbol Princesa Donají al vencer en dos juegos al equipo de Wildcats

TERRITORIO SCORE

OAXACA, Oax. (sucediórenoaxaca.com).- Erika Núñez se robó el home y le dio el título a Diablas de San Sebastián al vencer 3-2 a Wildcats en la serie final de la Liga de Softbol Princesa Donají

Con la pizarra empatada a dos, Erika Núñez abrió la parte baja de la última entrada con doblete, Tania Avella negoció boleto y Vianey López se embaso con sencillo para llenar las bases.

Eileen Jiménez estaba al bat, cuando Erika se descolgó al plato para el robo de home.

La serpentinera Xóchitl Ramírez lanzó toda la ruta para apuntarse la victoria con el conjunto escarlata, quienes un día antes habían logrado la primera victoria al ganar por pizarra de 9-3.

Camino al título

Las súper líderes de la campaña regular, Diablas de San Sebastián, que disputan su primera temporada en la liga y que tiene como mánager a Tania Avella, en la ronda de semifinales dejaron en el camino en dos juegos a Villanas de Zimatlán, conjunto que se había metido a esta ronda como mejor perdedor.

A su vez, las sub-líderes del rol regular, Wildcats, comandadas por el entusiasta y amplio conocedor de este juego de pelota, Luis Flores, en semifinales eliminó a Queen’s, también haciendo valer su etiqueta de favorito al ganar la serie en dos confrontaciones, con pizarras de 15-8 y 11-4, en los diamantes Castilla Park y de la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú, respectivamente.

Cabe recordar que Diablas fue líder del torneo regular con 15 juegos ganados y sólo un perdido mientras que Wlidcats, concluyeron como sub-líderes con récord de 14 victorias y únicamente dos derrotas.

Agradecimiento escarlata

“Hoy no solo cerramos una temporada más, sino una etapa llena de emociones, esfuerzo y momentos que quedarán grabados para siempre. Cada juego, cada entrenamiento, cada risa y cada lágrima nos hicieron más fuertes, más unidas y, sobre todo, más campeonas”, expresaron las hoy campeonas al término de la serie final.

“Gracias a cada una de nuestras compañeras por darlo todo en el campo y fuera de él. Gracias por las amistades que nacieron entre batazos, por las risas en los viajes y por el apoyo en los días difíciles. Ser parte de este equipo fue mucho más que ganar partidos, fue aprender a confiar, a levantarnos juntas y a disfrutar cada instante”, expresaron.

Asimismo, agradecieron a quienes siempre creyeron en el equipo que incursionó en su primera temporada en este circuito así como, familia, amigos y aficionados que nos acompañaron con su aliento en cada juego.

“Hoy celebramos no solo el triunfo, sino el espíritu, la unión y el amor por este deporte que nos une”, expresaron.