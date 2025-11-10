Club de Lectura “Wilfrido López Torres” tendrá invitados de lujo en su próxima sesión

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Club de Lectura “Wilfrido López Torres” invita a periodistas, académicos, estudiantes y al público en general a participar en su próxima sesión, que se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre a las 18:00 horas, en la Biblioteca Pública Central “Margarita Maza”, en la ciudad de Oaxaca.

En esta ocasión, el encuentro contará con la participación de los Premios Nacionales de Periodismo Soledad Jarquín Edgar y Uriel López Salazar, quienes compartirán con el público sus experiencias, procesos de investigación y reflexiones sobre los trabajos que les valieron el máximo galardón del periodismo mexicano.

Soledad Jarquín Edgar presentará su reportaje “Violación ejercida por militares”, publicado en 2006 por la Agencia de Noticias Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), un trabajo emblemático por su profundidad ética y su relevancia en la defensa de los derechos humanos y la justicia para las mujeres.

Por su parte, Uriel López Salazar conversará sobre su investigación “Oaxacalifornia, los campos de San Quintín”, publicada en el diario Noticias, donde documentó las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros oaxaqueños en Baja California, y las implicaciones sociales y culturales de la migración laboral contemporánea.

El Club de Lectura “Wilfrido López Torres” forma parte de una iniciativa de formación y diálogo impulsada por periodistas de Oaxaca, con el propósito de fomentar la lectura, principalmente de textos periodísticos;el pensamiento crítico y el encuentro entre el periodismo, la literatura y la ciudadanía.

La entrada es libre.