Más de 2 mil 800 personas gozaron de la premier de “Frankenstein” en Oaxaca

Antes del lanzamiento de la nueva cinta de Guillermo del Toro en Netflix, se estrenó en el Teatro Alcalá de la capital oaxaqueña, del 2 al 6 de noviembre

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Más de 2 mil 800 personas disfrutaron de las seis proyecciones de la película “Frankenstein”, del director mexicano Guillermo del Toro, que se presentaron del 2 al 6 de noviembre en el Teatro Macedonio Alcalá.

Esta actividad promovida por el Gobierno de Oaxaca ofreció boletos a precios accesibles: 50 pesos para personas locales y 100 pesos para visitantes. Lo recaudado se destinó a cubrir los costos de proyección, gastos de distribución y una parte al funcionamiento operativo de este emblemático espacio.

El recinto, que se llenó en cada función, reflejó el entusiasmo del público y el gran recibimiento que tuvo esta cinta, basada en una obra cumbre de la literatura universal, llevada al cine por uno de los directores más reconocidos del mundo.

La proyección se realizó con tecnología Digital Cinema Package (DCP, por sus siglas en inglés), que permitió apreciar una calidad excepcional de imagen y sonido desde todos los lugares del majestuoso Teatro Macedonio Alcalá.

El gobierno estatal, a través de la Secretaría de las Culturas y las Artes (Seculta), acerca a la sociedad experiencias culturales de nivel internacional, para el disfrute colectivo del arte en sus distintas manifestaciones.