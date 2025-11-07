Presa Margarita Maza en Oaxaca, con serias deficiencias y omisiones

MTRA. ALCIA BÁRCENA IBARRA, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

P r e s e n t e

Como seguimiento al expediente que le hicimos llegar el viernes 3 de octubre, queremos expresarle la preocupación del Observatorio Ciudadano/Comunitario de Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA, https://observatoriocomunitariodelagua.org/), conformado por 28 organizaciones de la sociedad civil y que tiene como objetivo aplicar mecanismos de contraloría social, transparencia, denuncia y generación de información, así como contribuir a la gobernanza y la formulación de políticas públicas.

El OCCAMA ha presentado formalmente una solicitud de consulta y audiencia pública sobre la Manifestación de Impacto Ambiental Regional del proyecto de la presa “MARGARITA MAZA”, bajo el Folio O2296/2509 de 17 de septiembre del presente año ante la DGIRA con base en los procedimientos vigentes de impacto ambiental de la LGEEPA, así como derechos reconocidos y garantizados por el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú.

Sin embargo, no se nos dio respuesta en el plazo de cinco días establecido por el reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental. Por tal motivo, con fecha 13 de octubre interpusimos una demanda de amparo que fue turnada al juzgado XI de distrito del estado de Oaxaca, expediente 1262/2025, actualmente en trámite. Con fecha 22 de octubre nos fue notificada una prevención de la DGIRA, para pedirnos copias certificadas de nuestras credenciales de elector y comprobantes domiciliarios, a pesar de que tanto la ley como su reglamento no prevén tales requisitos como condición de procedencia de solicitud de consulta pública. Sin embargo, cumplimos con dicha prevención y estamos en espera de respuesta.

Es oportuno advertir que la Comisión Estatal de Agua para el Bienestar del Gobierno de Oaxaca (Ceabien) tiene abierto un proceso de licitación para la construcción de la presa “Margarita Maza” como aparece en la plataforma Compras MX (https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/bc6edf5014034055abd53a2224131ee4/procedimiento), donde se menciona que se realizó la visita de 14 empresas al sitio donde se pretende construir, que el próximo 5 de noviembre se emitirá un fallo y que el día siguiente se dará inicio del contrato. Esto es irregular pues la MIA está en evaluación y la DGIRA no la ha autorizado. Pareciera que los responsables del proyecto de la presa consideran el procedimiento de impacto ambiental, al igual que la consulta a los pueblos originarios, como un mero asunto de oficialía de partes. Es el parecer del OCCAMA que en este proyecto ha imperado la precipitación y la improvisación.

El pasado 15 de octubre tuvimos una reunión con personal de la Semarnat (Participación Ciudadana y DGIRA) y la Conagua (personal de la CDMX y director general del Organismo Cuenca Pacifico Sur), en donde explicamos estas preocupaciones, además de enfatizar los los siguientes puntos:

La MIA tiene serias deficiencias y omisiones, algunas de ellas se incluyen en el oficio que le enviamos el 3 de octubre.

Es ostensible la falta de transparencia y la cortedad de la consulta “exprés”, contraria a lo expresado claramente por la presidenta Claudia Sheinbaum: “es necesario realizar un estudio previo que debe incluir una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”

En el lugar donde se quiere construir la presa existe una alta conflictividad social de muchos años y un proyecto que no está bien sustentado socialmente podría tener consecuencias muy graves para las comunidades.

Reiteramos las múltiples opciones, social y ecológicamente sensatas y de menores costos, para dotar de agua a la zona conurbada de Oaxaca. El problema del agua no es de escasez sino de ineficiencia, desperdicio e inequidad

Lo anterior nos parece grave y una falta de respeto a su autoridad, porque se nos está dando a entender que en el proyecto de la presa “Margarita Maza”, el procedimiento de evaluación de la MIA se reduce a un asunto de oficialía de partes, por lo que prexiste la certeza de que va a ser autorizada en sus términos y sin consulta pública.

Como observatorio estamos puestos para sumarnos a los procesos de política pública que permitan garantizar el agua en los Valles Centrales de Oaxaca y coadyuvar con las instituciones públicas en beneficio de las comunidades.

Agradecemos su atención