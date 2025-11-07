Este sábado Oaxaca será sede del maratón de poesía «Versódromo 2025»

El Festival Versódromo 2025, Oaxaca, estará dedicado a la memoria de las y los poetas Rocío González, Ludwig Zeller, Guadalupe Ángela y José Molina

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Este sábado 8 de noviembre, por invitación del colectivo literario “Escaparate de Poesía”, con sede en Madrid, España, y bajo la coordinación de las poetas Amira Martínez Cruz y Enna Osorio Montejo, se llevará a cabo el Festival de Poesía Versódromo 2025, por primera ocasión, en la ciudad de Oaxaca, en las siguientes sedes: Jardín El Pañuelito, Biblioteca y Hemeroteca Pública “Néstor Sánchez” y Librería Ático.

El Festival Versódromo nació en el Campo se Cebada del centro de Madrid, España, en 2015, como iniciativa del colectivo literario “Escaparate de Poesía”. Versódromo es un ecosistema global de poesía contemporánea, un espacio expandido donde se entrelazan prácticas culturales, genealogías locales y redes internacionales. Es un festival de un solo día que crece desde cada territorio sin depender de un centro de gravedad único. Cada sede del Versódromo genera su propia dinámica y le imprime su carácter, considerando a la poesía una manifestación viva que permea a todos los seres humanos al trascender los marcos habituales de este género literario y desplazarlo hacia espacios comunitarios de la vida cotidiana. En México, el coordinador general es el poeta César Augusto Leyva Pérez (Agosto de Lombardo), en España, el director del proyecto es el poeta Sergio Escribano.

Este año Oaxaca será sede del Versódromo junto con la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Tijuana y Veracruz. Alrededor del mundo participarán otras ciudades como: Milán (Italia), Santiago de Chile (Chile), Lisboa (Portugal), Córdoba (Argentina), Nueva York, Miami, Pittsbugh (USA), entre otras.

El Festival Versódromo 2025, Oaxaca, estará dedicado a la memoria de las y los poetas Rocío González, Ludwig Zeller, Guadalupe Ángela y José Molina, y contará con más de 40 participantes, entre poetas, talleristas, editores, coordinadores y miembros de colectivos y círculos de lectura, quienes, a lo largo de 12 horas durante el 8 de noviembre, mostrarán y hablarán de su trabajo y del impacto que este tiene en la promoción de la lectura, la escritura y el conocimiento a través de la poesía que se crea desde Oaxaca. Aunque participarán fundamentalmente autores y autoras del estado, en la mesa de videopoesía también se contará con la participación virtual de creadores de la Ciudad de México, Argentina, Honduras y Colombia.

Habrá ocho actividades:

Recorrido Poético: 10:00 am. Antes Bajo El Laurel, Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Se caminará leyendo poemas de Rocío González, Ludwig Zeller, Guadalupe Ángela y José Molina a lo largo de la calle Macedonio Alcalá hasta llegar al Jardín El Pañuelito. Inauguración: 11:00 am. En el Jardín El Pañuelito inaugurarán Flavio Sosa Villavicencio, Secretario de las Culturas y Artes del Estado de Oaxaca; Dolores del Rosario López Vásquez, Directora del Departamento de Desarrollo de las Artes y Artesanías; las poetas Amira Martínez Cruz y Enna Osorio Montejo, Coordinadoras del Festival Versódromo 2025, Oaxaca. Lectura de poesía e inicio de la Cápsula del tiempo: 11:30am a 1:50 pm. Jardín El Pañuelito. Angélica Ambrosio, César Elí, Zarení Ochoa, Jeovanny Elorza, Carlos A. Schülz, Beatriz Ramírez Arreola, Eduardo Salud Salud, Maribel Martínez, Javier González Díaz, Jesús Baman. Frydanel Díaz Carrillo (performance), Patrocinio García Hernández, Bricia Cruz, Claudia Díaz Jiménez, Javier Contreras, Bertha Cenobio, Ramiro Pablo Velasco, Elia Pérez López, Beatriz Soto, Clarisa Camargo. Mesa de diálogo entre talleristas, representantes de colectivas y círculos de lectura en Oaxaca: 2:00 a 3:00 pm. Jardín El Pañuelito.

Participan: Jorge Pech y Jeovanny Elorza (Talleres), Angélica Ambrosio (Escritoras en Oaxaca A.C.), Frydanel Díaz Carrillo (La sociedad de las poetas), Jaqueline Bohórquez (Círculo de lectura Mujeres en Espacio Cultural “Estación Morelos”), Jessica Uribe Sandoval y Marylin Chávez (Círculo de lectura “Chicas entre páginas”).

¿Qué es la videopoesía?: 3:10 a 4:00 pm. Biblioteca y Hemeroteca Pública “Néstor Sánchez”. Proyección de videopoemas y plática sobre los lenguajes multimediales en la poesía.

Participan: (Presencial) Haydee Ramos Cadena, Claudia Díaz Jiménez, Zandy Nova. (Virutal) Dana Laila (CDMX), Carolina Bustos Beltrán (Colombia), Cecilia Ortíz (Argentina), Omar Cruz (Honduras).

Mesa de diálogo entre representantes de proyectos editoriales que publican poesía desde Oaxaca: 4:10 a 5:10 pm. Jardín El Pañuelito.

Participan: Patricia Salinas (Ed. Almadía), Cuauhtémoc Peña/Mario Lugos (1450 Ediciones), César Elí (Cabros Editores), Omar Fabián (FR Editor), Rafael Alfonso (Ed. El Cuajilote), Elia Pérez López (proyecto editorial autogestivo).

Lectura de poesía, micrófono abierto y cierre de la Cápsula del tiempo: 5:20 a 8:00 pm. Jardín El Pañuelito.

Participan: Irma Pineda, Jorge Pech, Haydee Ramos Cadena, Víctor Armando Cruz Chávez, Enna Osorio Montejo, Amira Martínez Cruz, Jorge Magariño, Tamara León, Mark Statman, Jessica Santiago Guzmán, Israel García Reyes, Sonia Prudente López, Manuel Matus Manzo, Judith Ruíz, Omar Fabián Rivera, Samantha Kubli.

Depósito de la Cápsula del tiempo y clausura del festival: 8:15 a 9:30 pm. Librería Ático. Se depositará la Cápsula del tiempo en Librería Ático con Samantha Kubli y se despedirá al Festival Versódromo hasta el 2026 con micrófono abierto y música.

Para su realización el Festival Versódromo 2025 en Oaxaca cuenta con el apoyo de la Secretaría de las Culturas y Artes del Estado, la Biblioteca y Hemeroteca Pública “Néstor Sánchez”, Librería Ático, el Mercado 20 de Noviembre, El corazón en la barbarie y Carnes Asadas Lety.