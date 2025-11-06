Mujeres de Arrazola aprenden a vivir en libertad y construyen paz

La Red de Mujeres Constructoras de Paz de esta localidad, impulsada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública encontraron en la pinta de murales un espacio de sororidad donde buscan soluciones a problemas cotidianos

SAN ANTONIO ARRAZOLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Habla Janet Morales Flores: «Entre todas nos pusimos de acuerdo para hacer diseños de murales, y llevarlos a cabo. Nos dimos un tiempo para pintar por las tardes. Ahora nuestro pueblo tiene su recorrido de los murales; la idea es pintar toda la comunidad, pero vamos poco a poco. Otra actividad que realizamos fue recuperar una pista donde faltaba iluminación y allá vamos a distraernos un rato; a correr, caminar o jugar futbol. Aunque somos de la misma comunidad no nos dábamos el tiempo para platicar; hemos hecho un poquito más de amistad organizando la pinta de los murales».

El turno es de Felipa Santiago Soriano: «Hemos aprendido a no estar ya tan atadas a la casa y a tener un poquito de de libertad. Por eso nos hemos enfocado en los murales que estamos pintando como equipo de MUCPAZ gracias a la licenciada Karina Barón que nos abrió los caminos para hacer estos murales. Y estamos aprendiendo a dialogar porque a veces como artesanas no somos empáticas, y hay envidias por el trabajo de las otras. Es lo que estamos aprendiendo en el equipo de MUCPAZ». |

Ahora le toca a Inés Ríos Díaz: «En mi caso, me separé de mi esposo hace 16 años por la violencia que yo vivía. Tenía un niño de dos años pero nunca quiso apoyar con la pensión alimenticia. Ahora, en este grupo tengo un apoyo grande porque están moviendo mi caso para recuperar la pensión alimenticia de manera retroactiva ya que mi hijo tiene 18años. Muchas mujeres vivimos violencia pero nos callamos, no hacemos nada, estamos sometidas al marido. Hay más mujeres así pero no están en el grupo. Yo digo: ¿Por qué les da pena decir que tienen problemas?»

Aunque la frase «no estás sola» parece un cliché, en la realidad su significado cobra fuerza y poder cuando se unen dos, tres, cuatro, diez o quince mujeres para apoyarse y emprender juntas acciones benéficas en su vida diaria.

Cuando una mujer no está sola puede caminar más segura por la calle, puede recibir apoyo de otras mujeres si es madre sola y tiene hijos pequeños que no reciben del padre la pensión alimenticia; también pueden contar con un espacio físico para realizar actividades recreativas, o simplemente reunirse para conversar entre ellas y apoyarse emocionalmente.

Es entonces cuando la frase «no estás sola» significa apoyo mutuo, confianza, compañerismo y sororidad.

Mujeres Constructoras de Paz en Arrazola

San Antonio Arrazola, comunidad artesanal de los valles centrales dedicada a la elaboración de tallas de madera mejor conocidas como alebrijes, es el espacio de vida de quince mujeres que han conformado una Red de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) donde, juntas y organizadas, buscan mejorar su forma de vida y eliminar la violencia que las acosa ya sea al interior del hogar o en la calle.

Las redes MUCPAZ, que se han multiplicado a lo largo y ancho del territorio oaxaqueño durante la actual administración estatal, reciben el impulso y apoyo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado (SESESP) que encabeza Karina Barón Ortiz.

En el caso de Arrazola, la Red MUCPAZ se formó hace cinco meses, durante los cuales se han organizado para realizar dos acciones que, aseguran, les han proporcionado un espacio de libertad y participación comunitaria, que les benefician no solo a ellas sino sus familias y a más personas.

Janet Morales Flores, coordinadora del mencionado grupo, comenta que su primera propuesta fue mejorar el aspecto de las calles del casco municipal con elaboración murales donde han plasmado con pintura las tallas de madera que se elaboran en este lugar.

«Acá casi todas somos artesanas: los hombre tallan la madera y nosotras las mujeres las decoramos con pinturas de colores. Así que decidimos llevar nuestro trabajo a las paredes. Así embellecemos nuestro pueblo», expresó Janet, quien muestra con orgullo la pieza que ella pintó.

Al interior de esta Red MUCPAZ, las mujeres también buscan soluciones a problemas de violencia doméstica, como en el caso de doña Inés, mujer que decidió separarse de un esposo violentador, cuando su hijo tenía dos años. Se las vio difícil para sostener a su hijo, pero ahora podría recuperar la pensión alimenticia que ella proveyó a su hijo que ahora tiene 18 años. Ella tampoco está sola.

Mujer, tienes derecho a ser libre y ser feliz

Hace una semana, integrantes de la Red MUCPAZ de Arrazola participaron en una sesión de capacitación sobre sus derechos, donde recibieron la Cartilla de Derechos de las Mujeres cuyo primer derecho, a ser libre y ser feliz indica:

«Tu tienes derecho a tener un hogar donde vivas feliz, a ir a la escuela desde pequeña, a decir lo que piensas, a caminar con seguridad por donde quieras y a cualquier hora, a vivir sin miedo, a soñar y cumplir tus sueños, a tener un trabajo, una casa, y si así lo quieres, a construir una familia. También tienes derecho a no establecer una familia si no lo deseas.

«Tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo y a no ser obligada a nada ; a decir «no» si alguien quiere hacer algo que tu no desees y a ser atendida en cualquier clínica de salud cuando estés enferma».

Actualmente, existen 300 Redes MUCPAZ en 111 municipios de la ocho regiones del estado, lo que suma un total de 7 mil 033 mujeres cambiando la violencia e inseguridad por la libertad y la paz.

La permanente lucha para eliminar la violencia contra las mujeres

Noviembre se ha convertido en el mes por excelencia para denunciar y hacer conciencia sobre la violencia de género en México y el mundo.

El 25 de noviembre fue declarado por la ONU en 1999 como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en honor a las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron asesinadas en 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

De tal manera que para no bajar el dedo del renglón, en México se ha instituido el Día Naranja el 25 de cada mes, a fin de visibilizar y alentar acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, y promover la igualdad de género.