Llega «Axolote: monstruo de agua», evento múltiple, al Centro Cultural La Telaraña

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- En colaboración con Axolotitlán, Museo Nacional del Axolote, el Centro Cultural La Telaraña presenta el evento múltiple: Axolote: monstruo de agua, que se realizará a partir del 8 de noviembre y hasta el 6 de diciembre.

Se trata de una serie de eventos culturales y artísticos dirigidos a difundir la importancia de los axolotes y su ecosistema lacustre a través de talleres infantiles, conferencias magistrales, exposición de arte, experiencia inmersiva y muestra de axolotes vivos.

Esta experiencia para niños y adultos iniciará el día 8 de noviembre a las 16:00 horas con una conferencia magistral impartida por Pamela Valencia Navarrete, fundadora y directora de Axolotitlán, quien nos hablará de la importancia y vida de los axolotes.

A Las 17:00 horas se inaugura la exposición colectiva Áxolotl: monstruo de agua, con la obra de artistas como Sabino Guisu, Yari Montes, Bayrol Jiménez, García Agustín, Frida Castañeda, Lucio Santiago, entre otros creadores, quienes, a través de las artes plásticas, han re-imaginado el mundo simbólico de los axolotes.

Además, podrá disfrutarse durante el mes de noviembre de la experiencia inmersiva Ólin, la vida de un axolote (con duración de 15 minutos).

Y durante los domingos del mes de noviembre habrá diversos talleres para niños, relacionados con los axolotes y el arte. Para inscribirse a los talleres, o por cualquier duda, pueden enviar un mensaje al 951 178 36 72 o escribirnos a nuestras redes sociales.

Todas las actividades son gratuitas.

Inauguración, sábado, 8 de noviembre, 16:00 horas, y el horario de acceso a partir del domingo 9 de noviembre: de 11 am a 18:00 horas, de martes a domingo.

El Centro Cultural La Telaraña se ubica en Venustiano Carranza 214, colonia Miguel Alemán, Centro Oaxaca