Distopía genial con la mera verde

FERNANDO AMAYA*

Sin deberla ni temerla

acomete un bukowsquiano,

con dos jaras en la mano

sin saber dónde ponerla,

a la simplísima perla

que enarbola por franquicia;

para darnos la primicia

(efusiva y sandunguera)

de no hallarle primavera

al quehacer de la milicia.

De los tantos que se asumen

por poetas chachareros,

en un medio financiero

donde nadie los consume,

yo no soy el que presume

su delicia de poeta;

ni tampoco tengo meta

de poder ser conocido,

es por eso que coincido

con quien pincha en su tableta.

Con quien da tipografía

a lo antes expresado,

y me deja anonadado

pues yo antes presumía,

que era pan lo que comía,

y resulta que no era

sino rústica y matrera

bendición de resobado,

que se come atosigado,

pues no existe otra manera. 

Digo yo: ¿qué tanta guerra

por lo que dictó Bukowski?

quién fue primo de Chaikowski

en razón de rima perra.

Yo me quedo con Becerra,

que aunque no fue oaxaqueño,

nos dejó prendido el leño

de la excelsa poesía;

ya termino esta osadía

pues me está ganando el sueño.

*Poeta y cantautor originario de la costa oaxaqueña.

