Presentó Eva Lépiz su libro “Georgia, del cristianismo ortodoxo al sueño de la unión europea”

La publicación es el resultado de la residencia artística que llevó a cabo la fotógrafa Eva Lépiz en el Tbilisi Photo Festival, en Georgia

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CFMAB).- La fotógrafa Eva Lépiz presentó su libro “Georgia, del cristianismo ortodoxo al sueño de la unión europea” en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB). El evento contó con la presencia de la autora, el investigador Alejandro Castellanos y Rigoberto Díaz Julián, editor de la publicación.

La publicación es el resultado de la residencia artística que Lépiz realizó en Georgia de mayo a junio de 2025 en el Tbilisi Photo Festival gracias al programa de Residencias Artísticas 2024 en la modalidad Libre Gestión del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) y al Centro de las Artes de San Agustín (CaSa).

De acuerdo a la autora, el libro es un retrato visual de un país en transformación. Georgia, un país ubicado en la región del Cáucaso, puede llegar a percibirse como un estado en la incertidumbre, que habita –sin definirse por completo–, entre las nociones del Oriente y Occidente global.

“Hacer una residencia artística permite pasar cierta cantidad de tiempo para establecer relaciones con personas locales de distintos ámbitos, conocí personas de esferas religiosas, estudiantes, fotógrafos, vendedores en mercados, entre otros”, comentó Lépiz en entrevista. “Este proyecto habla de un amplio rango de posibilidades, desde el tema religioso, que permea a todas las capas sociales y moldea el pensamiento, hasta los efectos de haber estado tanto tiempo bajo el régimen de la unión soviética”.

Durante su residencia, Eva Lépiz trabajó en el Museo de Fotografía y Multimedia de Tbilisi (Tibilisi Photo and Multimedia Museum), que posee una amplia biblioteca sobre fotografía, que alberga volúmenes históricos que narran visualmente la historia del país. “La fotografía es un documento histórico, que da constancia de sucesos en tiempos específicos, quise que la información recabada quedara como una evidencia de lo que sucedió en los dos meses que duró la residencia”, detalló.

“Georgia. Del cristianismo ortodoxo al sueño de la Unión Europea” reúne una selección de fotografías resultantes de la residencia, así como una serie de textos escritos por Eva Lépiz y editados por Rigoberto Díaz Julián. El proyecto, de carácter autogestivo, fue impreso por Central Fotográfica y encuadernado por “Encuadernoteca”, contando con un tiraje limitado a 10 ejemplares, los cuales serán donados a bibliotecas y espacios de consulta, como la biblioteca del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo.

Eva Lépiz es una fotógrafa documental y educadora visual con una trayectoria de más de dos décadas. Ha cursado varios talleres en el CaSa, incluyendo el Seminario de Fotografía Contemporánea CaSa/Centro de la Imagen y el Diplomado de Fotografía Documental con Joan Liftin, Antoine D’Agata y Yael Martínez; también ha impartido talleres de fotografía y retrato en el CaSa y el CFMAB. Su obra forma parte de la Colección Toledo del CFMAB, y puede apreciarse en la exposición “Lu’ Biaani: Francisco Toledo y la Fotografía” que se presenta actualmente en el CaSa. Además, su trabajo ha sido publicado en medios internacionales como Los Angeles Times, The Washington Post, The Wall Street Journal y Süddeutsche Zeitung Magazine; fue reconocida con el Covid-19 Emergency Emergency Fund for Journalists de National Geographic (2020) y como finalista de la convocatoria “Beyond the silence” de la Fundación Magnum.