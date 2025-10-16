Ricardo Cordero y Marco Hernández ganadores absolutos de La Pana 2025 

El potosino conquistó su séptimo título en la edición conmemorativa a 75 años del primer banderazo de salida de la mítica competición.

Con esta victoria, Cordero iguala la marca que ostentaba el francés Pierre de Thoisy desde hace casi dos décadas.

Hernández es el navegante más ganador en la historia de la Pana, con ocho campeonatos en su haber

ZACATECAS, Zac. (sucedióenoaxaca.com/vía LA PANA).- Esta tarde, Ricardo Cordero y Marco Hernández se coronaron campeones de la edición número 38 de la época moderna de La Carrera Panamericana, que este año celebra además los 75 años de su primer banderazo de salida en 1950.



Tras una extraordinaria carrera, que este año tuvo 8 días de competencia –uno más que en los años anteriores– y poco más de 4 mil kilómetros de ruta de Chiapas a Zacatecas, el dúo Cordero-Hernández suma ya su heptacorona a bordo de ‘El Malditillo’, consolidándose como una de las duplas más exitosas en la historia de la competencia. Su constancia, trabajo en equipo y dominio al volante los mantienen en la cima de una de las pruebas más exigentes del automovilismo.



La segunda posición fue ocupada por Hilaire Damiron, al volante de ‘El Commander’, y junto a su esposa y navegante Laura; mientras que en el tercer peldaño quedaron Carlos Manuel «Char» García y Eduardo Solís.



Con este séptimo campeonato, Cordero logró igualar el récord que ostentaba el legendario Pierre de Thoisy, piloto francés que ganó su última Panamericana en 2007; mientras que para Hernández ésta representa su octava estrella en la mítica competición, destacando como el navegante más ganador en la historia de la Pana.



El potosino debutó en la Panamericana en 2017, año en que también se coronó por primera ocasión cuando cruzó la meta final, en Durango. Dos años después, en 2019, y siempre acompañado por Hernández como su navegante, Cordero repitió la proeza y mantuvo el título de campeón por cuatro años consecutivos, hasta 2022.



El actual campeón refrendó su dominio en La Carrera Panamericana: tras haber levantado la corona en 2024, hoy hace historia al conservar el título y alcanzar una hazaña que no se veía desde hace casi dos décadas, igualando la marca que en su momento impuso ‘El Francés Volador’, como se le conoce a De Thoisy.



Marco Hernández, quien lleva 15 años compitiendo en esta justa deportiva, es el máximo navegante ganador panamericano con 8 conquistas, seguido por Eduardo Rodríguez, que tiene tres triunfos en su haber. Originario de Morelia, Michoacán, Hernández alcanzó la gloria de la Panamericana por primera ocasión en 2011 al lado del piloto mexicano Ricardo Triviño.



Su trayectoria de éxitos se extendió en 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 y ahora en 2025, con Cordero al volante.

