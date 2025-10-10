Guelaguetza Ñuu Savi y Festival del Mole de Caderas en la Plaza de la Danza

Del 10 al 12 de octubre, la Plaza de la Danza será sede de esta actividad, Patrimonio Gastronómico y Cultural de Oaxaca, así como de expresiones artísticas de la región Mixteca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Desde este viernes, la Plaza de la Danza se viste de aromas, música y color con el inicio del Festival del Mole de Caderas y la Guelaguetza Ñuu Savi, que celebran la riqueza cultural y gastronómica de la Mixteca oaxaqueña.

La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) informó que el propósito de estas actividades, que comenzaron la tarde de este viernes, es acercar a la capital del estado la herencia milenaria de esa región y compartirla con visitantes nacionales e internacionales.

Del 10 al 12 de octubre, las y los oaxaqueños así como turistas podrán disfrutar de una muestra gastronómica y artesanal con la participación de 20 cocineras tradicionales y 5 expositores artesanales, quienes ofrecen diversos sabores, colores y saberes.

La Guelaguetza Ñuu Savi contó con la participación de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Heroica Ciudad de Tlaxiaco y Santiago Juxtlahuaca, unidas en un ambiente de hermandad y orgullo.

La Sectur Oaxaca invita a la ciudadanía y a quienes visitan la capital a vivir un fin de semana lleno de cultura, degustando el emblemático mole de caderas, reconocido como Patrimonio Gastronómico y Cultural de Oaxaca.