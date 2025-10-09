Dramático primer día para el Malditillo

TERRITORIO SCORE

El piloto Ricardo Cordero tuvo un incidente en los primeros tramos del día

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Apenas llevábamos unos cuantos kilómetros de la edición número 75 de La Carrera Panamericana y muy pronto inició la emoción y el dramatismo por la lucha de la corona de este año

Uno de los favoritos para levantar la corona 2025, Ricardo Cordero, ha experimentado problemas en el tramo del día y reportó una ruptura de su rin y la dupla Cordero-Hernández perdieron dos minutos en el tramo del desperfecto.

Las condiciones climatológicas del inicio de la justa han sido complicadas, mucha lluvia en el inicio de los tramos definieron las primeras posiciones en el primer día de edición 2025 de la Carrera Panamericana

“Vaya manera de empezar la defensa del título, algo similar a lo ocurrido en 2021, golpeamos la parte trasera del auto, reventamos un rin al inicio de la etapa cronometrada, hemos perdido dos minutos en ese tramo, ahora no hay margen de error, dentro de lo malo, lo bueno es que el problema se presenta en el día 1”, expresó el piloto.

Ricardo Cordero recuperó algunos segundos en los tramos finales del día, la distancia contra el líder es de 1 minuto 48 segundos

“Tenemos muchos días por delante para intentar recortar y remontar, este percance nos da la experiencia de que en cualquier momento puede suceder esto y que bueno que no se da en etapa definitoria”.

Y agregó: “ El objetivo sigue siendo el mismo, la séptima estrella, concentración al máximo y velocidad pura, gracias a la afición de Chiapas por su recibimiento, la arrancada ceremonial en la catedral de San Marcos fue muy emotiva y la llegada a Oaxaca ha sido sensacional, la gente de esta entidad es muy aficionada al rallismo

El contingente Panamericano ha culminado con éxito el primer de actividades de Chiapas a Oaxaca, este viernes a temprana hora, las tripulaciones arrancaran rumbo a Puebla en la apertura del día dos, este escenario Cordero y Hernandez lo conocen muy bien, la dupla más exitosa del rallismo de los últimos tiempos lo vivieron en el 2021 donde tuvieron una remontada histórica, si Cordero quieres ser siete veces campeón tendrá que emular lo hecho en aquella eventualidad.

10 Octubre Oaxaca- Puebla

11 Octubre Puebla- Ciudad de México

12 Octubre Ciudad de México- Querétaro

13 Octubre Querétaro – Morelia

14 Octubre Morelia- Guanajuato

15 Octubre Guanajuato- San Luis Potosí

16 Octubre San Luis Potosí- Zacatecas