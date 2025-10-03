Oaxaqueñas traen plata y bronce en golbol de la Paralimpiada Nacional Conade 2025

La delegación también obtuvo el tercer lugar por equipos en golbol; además, un cuarto lugar en baloncesto sobre silla de ruedas; y convocan a tres oaxaqueñas a la selección nacional de golbol para los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

AGUASCALIENTES, Ags. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Oaxaca cerró con éxito su participación en las disciplinas de golbol y baloncesto sobre silla de ruedas de la Paralimpiada Nacional Conade 2025, realizada del 29 de septiembre al 2 de octubre en Aguascalientes, al cosechar una medalla de plata, una de bronce y un cuarto lugar.

El Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca (Indeporte) informó que en golbol, el marcador favoreció a las queretanas con un marcador 6-2, lo que otorgó a la delegación oaxaqueña la medalla de plata.

Este conjunto femenil, de la categoría juvenil menor (13-17 años) estuvo integrado por: Belén Beteta Hernández, Magali Carrera Varela, Elizabeth Yamile Rosales Pacheco, Luz Elena Martínez Santiago y Shakti Ximena Segura Morales.

Asimismo, el equipo de la categoría juvenil mayor (18-22 años) enfrentó a Chiapas en un partido reñido, en el que las oaxaqueñas lograron imponerse con el resultado 3-1, que les posicionó en el tercer lugar con una presea de bronce.

Estuvo conformado por: conformado por Yaretzi Santiago Morales, Esmeralda Santiago Marcos, Nadirat Santiago Morales y Azarete Cruz Bautista,

En reconocimiento al esfuerzo colectivo, Oaxaca obtuvo el tercer lugar por equipos en este deporte, de modo que la distinción fue recibida por el entrenador Miguel Ángel Sánchez Hernández de manos del presidente de la Asociación Oaxaqueña de Deportistas Ciegos y Débiles Visuales A.C, Samuel Zenteno Juárez.

Cabe destacar que, en días recientes, el Comité Paralímpico Mexicano (Copame) convocó oficialmente a Belén Beteta Hernández, Elizabeth Yamile Rosales Pacheco y Yaretzi Santiago Morales, para integrar la selección nacional de golbol que competirá en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

En baloncesto sobre silla de ruedas, el equipo femenil 3×3 de la categoría juvenil (16-22 años) concluyó su participación después de 3 días de competencia en la Unidad Deportiva Rodolfo Reyna Soto, en donde las oaxaqueñas obtuvieron un valioso cuarto lugar, bajo la dirección del entrenador Edgar Germán Flores Hernández.

El equipo estuvo conformado por: Ariadna Quetzalli Cosme Ramírez, Alma Sarely García Alonzo, Fátima Azul Matuz Villafañe y Valerie Ortíz Casillas.

En el siguiente bloque de la Paralimpiada Nacional Conade 2025, la delegación oaxaqueña entrará en acción en la disciplina de paraatletismo, programada del 4 al 10 de octubre en la misma sede.

Es de recordar que, en la edición anterior Oaxaca obtuvo sus mejores resultados en esta disciplina, por lo que la expectativa es mantener o superar ese desempeño.

Con los resultados alcanzados en esta justa nacional y en competencias internacionales, el Gobierno del Estado refleja el interés por el deporte e impulso al talento deportivo de las y los oaxaqueños.