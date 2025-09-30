Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

La palabra de los maestros

Y sin embargo pude

soportar el peso inexorable

de lo que no existe.

ROBERTO JUARROZ | Así como no podemos

Y me encuentro con el poeta Roberto Juarroz.

Ahí señala, en conversación que tiene con un periodista, que el objeto del poema es “dejar ver”.

Bien.

Ya.

Me detengo en esta expresión.

El poeta se forma con la voz de los maestros.

Con los poemas que han impactado su vida (uno solo persigue el sonido de lo escuchado en la infancia).

En poemas japoneses. El haikú.

Comencé a leer haikús de un poeta mexicano, José Juan Tablada.

De sus poemas recuerdo uno que pude leer en la adolescencia:

Tierno sauz. Casi oro. Casi ámbar. Casi luz.

Y ahí se cumple, en ese poema breve, el aserto de Juarroz (que cita a Eluard): Dejar ver.

La poesía es un dejar ver. Esta expresión se la escuché a Juan José Arreola: la poesía es como un surtidor.

Surtidor de imágenes.

Dejar ver.

Pregunto. ¿Con las letras se logra con ese dejar ver?

No lo sé, esa es la lucha.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
También podría interesarte

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Total
0
Share
0
0
0
0