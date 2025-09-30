Festival del Mole de Caderas 2025, herencia gastronómica de Huajuapan

Esta fiesta se realizará el sábado 11 de octubre en este municipio mixteco a partir de las 13:00 horas en el marco de la Guelaguetza Ñuu Savi

HUAJUAPAN DE LEÓN, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La exquisita gastronomía mixteca se mostrará en el Festival del Mole de Caderas 2025, que se realizará el sábado 11 de octubre en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, informó la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca).

Este evento de cultura, historia y herencia culinaria tendrá lugar en el Recinto Ferial de este municipio mixteco a partir de las 13:00 horas, en el marco de la Guelaguetza Ñuu Savi.

En representación de la titular de la Sectur Oaxaca, Saymi Pineda Velasco; la subsecretaria de Operación Turística, Mariel López Villatoro, destacó que este platillo emblemático ha dado renombre mundial a la Mixteca oaxaqueña, el cual se desarrolló con la llegada de los españoles y la introducción del ganado caprino.

“Huajuapan es reconocida por la fortaleza de su gente, forjada a lo largo de los siglos entre montañas y tierras áridas, donde el trabajo comunitario y sacrificio han sido la clave para preservar su cultura, tradiciones e identidad”, declaró.

Esta comida se prepara con la cadera y el espinazo del chivo, junto con una salsa vibrante de chiles, tomate y hierbas de la región como la pepicha y el huaje, además de hojas de aguacate.

En esta temporada se estima que la ocupación hotelera ascenderá a 35 por ciento con la llegada de 11 mil 831 visitantes y cerca de 18 millones de pesos en derrama económica.

El escenario de esta fiesta gastronómica y cultural contará con más de 20 stands, que ofrecerán a personas locales y visitantes la oportunidad de saborear el inconfundible mole de caderas y otros platillos tradicionales.

En punto de las 16:00 horas, comenzará la calenda cultural Ñuu Savi que será encabezada por la representante de la Diosa Centéotl 2025, Patricia Casiaso Zaragoza y la participación de nueve delegaciones que compartirán sus danzas y trajes tradicionales. La Guelaguetza iniciará a las 18:00 horas en el Recinto Ferial.

Las delegaciones asistentes son: Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Santiago Juxtlahuaca, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, San Juan Copala, Teotongo, Villa de Tamazulápam del Progreso, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, San Pedro Pochutla y Putla Villa de Guerrero.