Tradición y cultura reina en la Guelaguetza del Ángel del Mar

Puerto Ángel fue el escenario de esta expresión de unión fraternal que se realizó en el marco de las Fiestas Patronales

PUERTO ÁNGEL, POCHUTLA (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En un ambiente de unidad y tradición, se celebró la Guelaguetza del Ángel del Mar, que reunió a más de 150 artistas en escena y congregó a 3 mil asistentes, entre personas porteñas y visitantes que acudieron a disfrutar de esta fiesta cultural.

Puerto Ángel fue el escenario de esta edición en la que participaron delegaciones de Villa de Tututepec, Santa María Tonameca, San Pedro Mixtepec, Santa Catarina Juquila, Santa María Huatulco y San Pedro Pochutla; quienes con su talento y colorido dieron vida a un espectáculo que refrenda el orgullo de las comunidades.

Cada verso, danza y nota musical hicieron vibrar a la Costa oaxaqueña, mostrando la diversidad e identidad que distingue al estado y que se expresa con fuerza en cada manifestación artística, proyectando al mundo la riqueza de su historia cultural.

Previo a esta celebración de unión fraternal, se realizó una calenda llena de música, alegría y tradición con la que inició las Fiestas Patronales de Puerto Ángel 2025, en honor al Santo Ángel Custodio, en la cual cientos de familias, delegaciones culturales y autoridades municipales se unieron para recorrer las calles.

Con esta manifestación cultural, Puerto Ángel se muestra como un destino lleno de identidad y hospitalidad, donde la música, la danza y el espíritu comunitario mantienen viva la herencia cultural de Oaxaca.