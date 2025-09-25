Una década de ser Pueblos Mágicos, Mitla, Huautla, Mazunte y Teposcolula

Sus tradiciones, belleza natural, arquitectura, historia, cultura, gastronomía, música y danza; dan vida al Corazón Cultural de México

OAXACA, Oax. (.- A una década de haber sido nombrados Pueblos Mágicos por el Gobierno Federal, las comunidades: San Pedro y San Pablo Teposcolula, San Pablo Villa de Mitla, Huautla de Jiménez y Mazunte, se reafirman como referentes de la riqueza y diversidad de Oaxaca.

En la Ruta de la Mixteca, San Pedro y San Pablo Teposcolula resguarda el majestuoso Ex Convento Dominico del siglo XVI, con columnas, muros y bóvedas de cantera. Sus calles empedradas retienen la época virreinal y muestran la herencia cultural de la población antigua.

La “Ciudad de los Muertos”, San Pablo Villa de Mitla, en la Ruta Caminos del Mezcal; alberga una de las zonas arqueológicas más importantes de la cultura zapoteca. Reconocido por sus textiles bordados y mezcal artesanal, este pueblo ofrece una experiencia única durante la celebración del Día de Muertos.

En la Ruta de la Reserva de la Biósfera, Huautla de Jiménez, en la sierra mazateca; es una de las áreas naturales protegidas más importantes de México. Con ríos caudalosos, profundas cavernas, flora y fauna endémica, además de su gastronomía y rituales ancestrales ligados al conocimiento que María Sabina compartió con el mundo.

En el litoral oaxaqueño, Mazunte es un destino comprometido con la conservación. Sus playas también son el hogar de tortugas marinas que cada año regresan a desovar, ofreciendo un evento significativo dentro de la Ruta de la Costa Oaxaqueña.

Estos Pueblos Mágicos comparten sus tradiciones, belleza natural, arquitectura, historia, cultura, gastronomía, música y danza; los cuales dan vida al Corazón Cultural de México.