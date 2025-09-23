Jorge Pech evoca a once artistas de Oaxaca que fallecieron entre 2008 y 2025

El poeta, ensayista y crítico de arte publica este año su segundo libro de investigación sobre la plástica oaxaqueña

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Once artistas importantes para Oaxaca, fallecidos entre 2008 y 2025, son el tema central del libro Artistas de Oaxaca. Magisterios polémicos, futuros interrumpidos, que publica Jorge Pech Casanova con la editorial Pearl Tiger Investments, y que es la segunda parte de su investigación sobre las artes plásticas en Oaxaca.

El volumen, segundo de una serie de cuatro en la que trabaja el autor, se presentará el 26 de septiembre próximo en el Museo de la Plástica Oaxaqueña, con comentarios a cargo del titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, y del crítico de arte Sergio Huerta.

Roberto Donis, Atanacio García Tapia, Juan Alcázar, Arnulfo Mendoza, José Luis Tiznado, Marco Antonio Bustamante, Fernando Olivera, Crispín Vayadares, Soid Pastrana, Francisco Monterrosa y Guillermo Rito son los artistas en quienes se concentra el estudio de Pech Casanova, que además abarca el movimiento de las artes visuales entre 1920 y 2025 en la entidad sureña.

Con entrevistas a familiares y colaboradores de los artistas fallecidos, así como con documentos de una variedad de autores, en Artistas de Oaxaca. Magisterios polémicos, futuros interrumpidos Pech Casanova traza la historia de las artes en Oaxaca desde 1920, haciendo énfasis en el periodo que va de 1974 a 2012.

En ese lapso surgieron y se desarrollaron dos grupos de artistas formados en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en el Taller Estatal de Artes Plásticas “Rufino Tamayo”, que compitieron entre sí y dieron forma a un movimiento pictórico de inusual éxito en México.

Donis, García Tapia y Alcázar condujeron el Taller “Rufino Tamayo” entre 1974 y 2004, formando a un notable número de artistas que hoy destacan por sus producciones. Mendoza y Tiznado, además de distinguirse como creadores, fueron pioneros galeristas y sentaron bases fundamentales para la promoción del arte en Oaxaca. Bustamante fue un artífice inconforme con cualquier clasificación y marcó su carrera con continuas innovaciones.

Por otra parte, las enfermedades y la pandemia de Covid-19 terminaron prematuramente con las carreras de Olivera, Vayadares, Pastrana, Monterrosa y Rito, que apuntaban a un desarrollo particular y que dejaron pendientes direcciones nuevas que estaban dando a sus obras pictóricas, escultóricas y en soportes diversos.

En este volumen, el autor de un estudio previo (Artistas de Oaxaca. Evocación de ausencias, vindicación de presencias, Almácigo Editorial, 2025) examina también el cambio profundo que sufrieron las artes plásticas de Oaxaca a partir de 1999 con el surgimiento de exposiciones de arte alternativo, el sacudimiento que significó la insurgencia popular de 2006-2007, la actividad del Jardín Arterapéutico Matria entre 2011 y 2014, así como la desaparición del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el prestigioso MACO, que existió de 1992 a 2023.

Para documentar Artistas de Oaxaca. Magisterios polémicos, futuros interrumpidos, Pech Casanova entrevistó a las pintoras Katherine Wong y Justina Fuentes, a las maestras Sylvia Vargas Hernández y Mary Jean Gagnier, al galerista y artista textil Gabriel Mendoza Gagnier, a Miriam Olivera y Madeleine Carlton, a fin de recopilar datos sobre los artistas que les fueron cercanos.

Pech Casanova se documentó asimismo en numerosos libros y catálogos para integrar el panorama de las artes plásticas en Oaxaca de 1920 a 2025. Entre esos títulos, el ensayista destaca los estudios Atardecer en la maquiladora de utopías, de Robert Valerio, Imágenes en Oaxaca, de Abraham Nahón, Hechizo de Oaxaca, de Alicia Azuela de la Cueva, y Oaxaca. Mito y Magia, de Mary Jean Gagnier y Linda Craighead.

Por su parte, el sello editorial que publica el libro, Pearl Tiger Investments, recibió la aportación de los empresarios Faustino García Díaz, José Luis Bustamante y Juan López Monterrosa, así como del diseñador Javier Rosas Herrera y del poeta José Eugenio Sánchez.

Jorge Pech Casanova nació en Mérida, Yucatán, en 1966. Vive en Oaxaca desde 1997, donde ha sido coordinador de exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y en el Museo de los Pintores Oaxaqueños. Su libro previo más reciente es Artistas de Oaxaca. Evocación de ausencias, vindicación de presencias.