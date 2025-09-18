Este viernes 19 de septiembre es el segundo Simulacro Nacional

La Policía Vial Estatal desplegará un dispositivo con elementos que se emplazarán en puntos de mayor afluencia para garantizar la seguridad vial y la evacuación ordenada de inmuebles

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el marco del segundo Simulacro Nacional 2025 programado para este viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas, la Policía Vial Estatal desplegará un dispositivo de seguridad vial en la capital oaxaqueña y las 45 delegaciones que integran su estructura en la entidad.

La participación de esta corporación tiene como objetivo garantizar la seguridad vial, facilitar la evacuación ordenada de inmuebles y reforzar las acciones de coordinación interinstitucional durante este ejercicio que busca fortalecer la cultura de la protección civil, en una hipótesis de un sismo de 8.1 grados de magnitud, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El titular de la Policía Vial Estatal, Toribio López Sánchez, señaló que las y los elementos viales estarán presentes en puntos de mayor afluencia, como: planteles escolares, dependencias gubernamentales, hospitales, plazas comerciales y edificios históricos.

También habrá cierres temporales de calles y avenidas principales de la ciudad y el interior del estado, así como labores de proximidad social y ayuda ciudadana en los puntos de reunión durante el desarrollo del simulacro en el que sonará la alerta sísmica en Oaxaca como parte del ejercicio nacional.

La Policía Vial Estatal exhorta a la ciudadanía a participar de manera responsable, seguir las indicaciones de las autoridades y tomar este tipo de ejercicios como una oportunidad para reforzar la preparación individual y colectiva ante una eventual emergencia sísmica.