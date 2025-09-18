OaxacaCine Móvil recorre nuevos territorios en edición especial 2025 

Del 1 de octubre al 15 de noviembre, estrenos oaxaqueños, retrospectivas, conferencias, cortometrajes y talleres en Valles Centrales, Tlahuiltoltepec, Juchitán y Oaxaca de Juárez; en el Teatro Macedonio Alcalá se proyectarán “Boca Vieja” de Yovegami Ascona Mora y “Los amantes se despiden con la mirada” de Rigo Pérezcano

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con una propuesta única de programación, exhibición y formación de públicos que se ha consolidado desde 2011, OaxacaCine Móvil 2025 recorrerá localidades de Oaxaca para acercar historias, imágenes y emociones a comunidades que pocas veces tienen la oportunidad de vivir el cine en pantalla grande.

Las actividades que se llevarán a cabo este año fueron anunciadas en rueda de prensa por Isabel Rojas, directora de OaxacaCine, en presencia de autoridades del municipio de Santa María Tlahuitoltepec y Juchitán, el director de cine Yovegami Ascona Mora y parte del equipo que colabora en el proyecto.

Desde Tlahuitoltepec hasta Juchitán, las proyecciones y talleres de esta edición propiciarán encuentros, diálogos y aprendizajes que trascienden la experiencia cinematográfica.

OaxacaCine Móvil es uno de los proyectos beneficiarios del apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), su programación se organiza en secciones imaginadas para cada geografía donde estará presente: focos dedicados a las directoras Lourdes Portillo y Sarah Minter, estrenos oaxaqueños, cortometrajes mexicanos, así como talleres interactivos para infancias y adolescencias.

La selección de trabajos que conformarán los focos Portillo y Minter surge de un deseo antiguo de compartir el trabajo de dos cineastas fundamentales de la historia reciente del cine mexicano, cuyas obras, aunque poco conocidas, ofrecen reflexiones profundas sobre la sociedad, los afectos y la memoria.

Por un lado, Lourdes Portillo, directora, artista y activista, ha explorado el cine de denuncia con sensibilidad y claridad; mientras que Sarah Minter, artista visual y cineasta, abrió caminos para el cine independiente experimental en México. Además, se presentarán conferencias especiales que permitirán a las audiencias acercarse a sus legados y descubrir nuevas maneras de ver y entender el cine.

En Tlahuitoltepec, OaxacaCine Móvil invita a estudiantes de Escuelas Primarias Bilingües a sumergirse en cortometrajes mexicanos, mientras participan en “Días de Cine. Taller de Cine para Inquietos”, dirigido por Amelia Correa. Allí, el mediometraje Músicas (Lila Avilés, México, 2025) llevará a la pantalla la historia de Mujeres del Viento Florido, la banda femenil regional fundada por la Maestra Leticia Gallardo, originaria de la comunidad.

En Juchitán, los talleres y las funciones de estreno oaxaqueño fomentarán la creatividad y la

reflexión en jóvenes y adultos, consolidando el cine como un espacio de encuentro y

aprendizaje.

Cabe destacar que los cortometrajes presentados en las escuelas son resultado de una

cuidadosa selección en colaboración con el Festival de Animación ANIMASIVO, e incluyen

piezas del programa “Arqueología de la animación mexicana”, proyectado en el Festival de

Cine de Animación Annecy.

En la misma línea, se presentará Selva dentro (Dominique Jonard, 1992) y La historia del

Yucuate (Lagartijas Tiradas al Sol y Proyecto Yivi, 2025), realizado por niñxs y jóvenes de

Santo Domingo Yanhuitlán. Esta programación celebra la diversidad, la creatividad y la

historia del cine mexicano, estimulando la curiosidad y la imaginación de las nuevas

generaciones.

“Días de Cine…” surge del proyecto Pequeño Cinéfilo, que este año evoluciona hacia un

taller que invita a las juventudes a cuestionar, crear y observar la imagen en movimiento

con una mirada crítica y consciente. Al entender la historia del cine, las nuevas

generaciones encuentran inspiración para imaginar futuros posibles.

La programación 2025 de OaxacaCine Móvil presentará estrenos recientes de «Boca Vieja»

(Yovegami Ascona, 2025) y «Los amantes se despiden con la mirada» (Rigoberto Perezcano,

2025). Se presentarán en funciones especiales con sesiones de preguntas y respuestas

donde las audiencias conocerán a los creadores, permeando la experiencia del cine como

un diálogo vivo.

Para la edición especial 2025, las sedes de OaxacaCine Móvil serán en Oaxaca Ciudad:

Matamoros 404, Taller Popular y el Teatro Macedonio Alcalá; en Valles Centrales: Escuelas

Primarias de Teitipac, San Jacinto Amilpas y Tlacochahuaya; en el Municipio de Santa María

Tlahuitoltepec: la sala de usos múltiples y el auditorio municipal; y en Juchitán: Casa de

Cultura.

OaxacaCine Móvil 2025 no sólo proyecta películas: abre espacios, construye comunidad y

celebra el cine como un encuentro humano y cultural. La entrada es gratuita y abierta a

todas las personas, porque el cine no tiene fronteras, y las historias merecen ser

compartidas.