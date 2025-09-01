Acerca de nosotros

Presentan «Las calles son nuestras», libro para las niñeces, en la FIELO 2025

La obra dirigida a niñas y niños, busca fomentar el derecho al juego y el uso libre del espacio público

    OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna) del Estado de Oaxaca, Alma Deysi Bautista Ramos, presentó el libro Las calles son nuestras, de su autoría, dirigido a niñas y niños.

    Esta obra exhibida en el marco de la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca (FIELO) 2025 Primavera Literaria, tiene como objetivo principal promover el derecho al juego, movilidad segura y el uso libre del espacio público desde una perspectiva de derechos y participación infantil.

    A través de un lenguaje accesible y una narrativa lúdica, el libro invita a reflexionar sobre la importancia de construir ciudades más inclusivas, seguras y pensadas también para las infancias.

    Durante la actividad, la funcionaria estatal destacó que este escritonace de la necesidad de ver que las y los niños son parte de la sociedad, por lo que se les deben brindar herramientas para que caminen, jueguen en la calle y disfruten de sus comunidades de manera libre y segura.

    Asimismo, subrayó que esta iniciativa fortalece la cultura del respeto a los derechos de este sector de la población y fomenta su participación activa en los asuntos que les afectan.

    En el evento niñas y niños, madres y padres de familia, así como docentes y público en general; participaron en una lectura colectiva y actividades interactivas organizadas en torno al contenido del libro.

    Esta obra literaria se suma a los esfuerzos del Gobierno del Estado de garantizar entornos urbanos seguros, inclusivos y equitativos para todas las infancias, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y las políticas públicas locales.

