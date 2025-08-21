Culmina con gran éxito el taller de producción radiofónica

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Después de tres días de intenso trabajo en Radio Universidad de Oaxaca, este 20 de agosto, culminó el Taller de Producción Radiofónica, donde 14 niñas y niños se sumergieron en el maravilloso mundo de la radio.

En este taller los infantes conocieron la importancia del medio de comunicación, así como los elementos de la producción y el guion radiofónico. Así mismo, la Mtra. Verónica Arlet Victoria Velasco, quien imparte el taller, expresó que las y los participantes viven la experiencia de grabar su propio programa de radio.

Dijo que es muy significativo que las niñas y niños conozcan el proceso de hacer radio, para que la radio siga vigente con las nuevas generaciones y sean los emisores de valiosos contenidos.

A su vez el licenciado Maylo Gómez Aguilar, Director de Radio Universidad de Oaxaca, expresó la trascendencia de este tipo de talleres donde las infancias aprenden a emplear este medio de comunicación.

Esta clausura cerró con la entrega de constancias a las y los participantes y con un programa en vivo donde las y los niños expresaron sus vivencias que experimentaron en este taller de radio.