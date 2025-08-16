El tenor oaxaqueño Rodrigo Petate protagoniza “La Bohème” junto a la Orquesta Filarmónica de las Artes

Las funciones se llevarán a cabo los días 21, 23, 24, 28, 30 y 31 de agosto en el Centro Universitario Cultural, ubicado en la zona de Copilco, al sur de la capital del país

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).- El tenor oaxaqueño Rodrigo Petate protagonizará una de las óperas más queridas y representadas a nivel mundial: La Bohème de Giacomo Puccini.

En esta puesta en escena, que se presentará a finales de agosto en la Ciudad de México, con la Orquesta Filarmónica de las Artes, bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda, considerado uno de los directores de ópera más importantes de México, el cantante oaxaqueño encarnará el personaje de Rodolfo,

Para Rodrigo Petate, esta producción significa un paso fundamental en su carrera:

“La Bohème es una historia profundamente humana, con música que llega al corazón; es un privilegio interpretarla junto a colegas y músicos de tan alta calidad. Como artista oaxaqueño, me emociona llevar mi voz y mi trabajo a un escenario tan importante, con una obra que ha conmovido al público por generaciones”, afirmó.

Sobre Rodrigo Petate

Originario de Oaxaca, Rodrigo Petate ha forjado una trayectoria sólida en el ámbito del canto lírico. Ha participado en producciones de ópera, recitales y conciertos en diversas ciudades de México, presentándose con ensambles y orquestas reconocidas. Su versatilidad vocal y su capacidad interpretativa le han permitido abordar repertorio que va desde la música lírica italiana y francesa, hasta la canción mexicana de concierto y la música tradicional oaxaqueña.

Formado con destacados maestros de canto y dirección escénica, Petate ha compartido escenario con figuras relevantes del panorama operístico nacional, consolidándose como una de las voces jóvenes con mayor proyección del país.

Con La Bohème, el tenor reafirma su compromiso de acercar la ópera a nuevos públicos, llevando consigo el orgullo de representar a Oaxaca en uno de los títulos más emblemáticos del repertorio universal.