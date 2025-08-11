Anuncian la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca FIELO 2025

Del 31 de agosto al 7 de septiembre, el zócalo de la ciudad capital albergará la primera edición de este encuentro de mediación y creación literaria

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con la presencia de más de 100 expositores, el Gobierno de Oaxaca llevará a cabo del 31 de agosto al 7 de septiembre la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca FIELO 2025 Primavera Literaria.

El zócalo de la ciudad de Oaxaca será la sede de este encuentro que promueve la lectura y que contará con la presencia de autores locales, nacionales e internacionales, como: Juan Carlos Monedero (politólogo español), Mayra Santos Febres (novelista y ensayista de Puerto Rico), José Ramón Fabelo (doctor en filosofía de origen cubano) y Paula Mónaco (periodista y escritora argentina).

Durante la conferencia de prensa encabezada por el Gobernador Salomón Jara Cruz, la directora general del Instituto Estatal de Creación Literaria y Promoción de la Lectura, Carmen Sánchez Parada expresó que, a lo largo de una semana, se tendrá una amplia cartelera conformada por más de 150 actividades, con cuentacuentos, mediadores de lectura y narradores orales.

Además, dijo, habrá talleres de mediación y creación literaria, conversatorios dirigidos a la comunidad LGBTIQ+, de cultura alimentaria, lenguas originarias y personas con discapacidad. Se contará también con una ludoteca y bebeteca, zonas de editoriales y talleres.

Sánchez Parada expresó que la FILEO 2025 impulsada por la Primavera Oaxaqueña y organizada en coordinación con las secretarías de las Culturas y Artes, de Educación Pública de Oaxaca y el Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca; trasciende por su enfoque intercultural.

“Se concibe como un espacio de vinculación y diálogo, pero también de reflexión, de debate y discusión para construir un reconocimiento genuino de la diversidad, la inclusión y la compartencia, donde salte a la vista la riqueza lingüística, cultural y literaria de Oaxaca”, dijo.

Cabe destacar que esta Feria estará enmarcada por 16 participaciones artistas y grupos musicales, entre los expositores destacan 29 editoriales de Oaxaca y 32 nacionales, como: el Fondo de Cultura Económica, Penguin Random House Grupo Editorial; Editorial Planeta, Siglo XXI, Almadía, Resistencia, Brigada para leer Libertad, Librería El Burrito.