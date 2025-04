Presenta Nathanael Lorenzo Hernández su primera obra de literatura infantil: «La abuela Amada»

Los ingresos que genere la venta de este y los próximos cuentos se destinarán a programas culturales en comunidades oaxaqueñas

Conocido en el ámbito de la música tradicional por sus temas "Amores de montaña", "Vernácula", «Mujer faisán, mujer mariposa», y recientemente por el lanzamiento de "Quiero zapatear contigo", Nathanael Lorenzo Hernández, el "alma rebelde" de Oaxaca y México, está a punto de presentar su primer trabajo literario titulado La abuela Amada.

Se trata de un cuento corto inspirado en su abuela Filadelfa, una mujer que le inculcó los valores que sostienen a la comunidad: el trabajo, la organización, la fraternidad, el respeto, el orden, el amor a la tierra y el apoyo mutuo.

“Escribo desde los 16 años, llevo 24 años de correr tinta en el papel, y después de esos 24 años tengo el valor de publicar ya no una canción, de una o dos cuartillas, ahora se trata de una historia, decidí escribir un cuento acerca de uno de los personajes más entrañables que es mi abuela Filadelfa”, expresa.

A punto de cumplir los 41 años, el compositor, arreglista y director de música oaxaqueña realiza algo con lo que soñaba desde hace más de una década: escribir una historia de ficción no para labrarse un nombre en la república de las letras, sino como contribución a la sociedad, especialmente en estos tiempos de inseguridad y violencia.

«A través de mi trabajo en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública conocí las estadísticas rojas de la violencia e inseguridad, y pienso que este problema se debe en gran parte a que hemos perdido valores dentro de la familia y dentro de la comunidad. De esos valores hablan los cuentos que estoy escribiendo», comenta.

Nathanael es uno de esos artistas que cumple sin atenuantes el dicho “si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada”. Me explico.

Desde hace un par de años se desempeña en el servicio público estatal desde el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, como responsable del Programa “Somos Comunidad, Arte y Cultura por la Paz”, orientado a la prevención del delito a través de la enseñanza artística a personas privadas de la libertad, especialmente jóvenes.

– ¿La coyuntura de ingresar al servicio público fue la patada que te aventó al ruedo de la literatura?

-Sí. Porque no es lo mismo enseñar música en una calenda, a enseñar música dentro de una cárcel. El silencio de los encierros, los escritorios, me motivaron a tomar la pluma. Mientras daba clases, aprovechaba espacios libres para avanzar en un proyecto de cuentos que inicié hace un año. La patada me la dio Karina Barón, desde hace varios años mi amiga. Le dije un día: Qué te parece si hacemos un cuento, yo escribo y que lo ilustren personas de los centros penitenciarios

– ¿Quién dibujó a la abuela Amada?

-Un chico que está en la parte más sensible del sistema penitenciario que es la UPA, le llevé acuarelas y papel, y de ahí salió el personaje.

Los personajes del cuento son, aparte de la abuela Amada, un perro llamado Tamalito, dos niñas y un niño con nombre en lengua nativa, y la historia se ambienta en Nejapa de Madero.

“Decidí escribir acerca de una familia donde existen reglas, porque creo que necesitamos volver a las reglas, aparte de volver a las reglas hacer conscientes a los niños de que son coparticipes de una vida familiar, que deber colaborar, ir por la leña, desgranar. Cada que hay dificultades en mi vida esos valores me sostienen”.

–Las personas se preguntarán, Nathanael es músico, ahora resulta que es escritor …

-Es algo que también me pregunté yo. Sé que es un campo nuevo, estoy muy consciente de este campo donde hay escritores como Andrés Henestrosa. No se me ocurrió: ahora voy a ser cuentista. Tengo experiencia en las letras de mis canciones. Sabré si soy escritor cuando pase el tiempo. Voy a esperar.

El autor y la promotora cultural y mediadora de la lectura Blanca Lozano Nava presentan el cuento La abuela Amada este viernes 25 de abril a las 16:00 horas en un evento para niñas y niños en el Parque Primavera. Los ejemplares estarán a la venta en las presentaciones por las diversas regiones de Oaxaca y en todas las sucursales de la Proveedora Escolar. El producto íntegro de la venta de los libros se concentrará en un fondo para financiar actividades de arte y cultura de convivencia.

– ¿Cómo vas a transparentar este proyecto y cómo vas a resguardar tu solvencia moral como servidor público?

– Va a ser todo un reto. Yo tengo una trayectoria como artista desde antes de trabajar en el gobierno y no tengo conflicto de interés al publicar un libro y venderlo porque es un proyecto personal, ciudadano. Es una contribución de Nathanael a la sociedad. El cuento tendrá un precio de 100 pesos y el 100 por ciento de las ventas se destinará a proyectos culturales comunitarios enfocados a la prevención del delito. Cuando termine mi trabajo en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad van a encontrar el mismo patrimonio de Nathanael y creo que hasta más pobre. Jajaja.

La abuela Amada es el primero de una serie de diez cuentos, después vendrá La abuela Amada y la fiesta grande, La abuela Amada y la milpa, luego un tomo relacionado con la medicina tradicional, el día tianguis, y los últimos dos cuentos tratan sobre la despedida de la abuela porque los niños deben regresar a su casa.