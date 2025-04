El Mextizo Zapoteco, enamorado desde niño de la música oaxaqueña

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Cuando Aldahir Ruiz Santiago habla de la música oaxaqueña se desborda, sus palabras brotan como las de un niño y salen llenas de paisajes, compositores, letras, fiestas, iglesias, ríos, montañas

Nacido en la capital oaxaqueña, desde niño quiso cantar. Y aprendió a cantar con música oaxaqueña, porque su padre sólo le permitía ver en la televisión el Canal 9 local, y el Once, nacional.

«Cómo no enamorarme de la música oaxaqueña si mi papá me ponía a ver los conciertos Bajo el Laurel de la Banda de Música del Estado que se transmitían por Canal 9; escuchaba también un programa que hacía Geo Meneses, «De la farra y del dolor»; y recuerdo muchos programas culturales donde veía cantar a Susana Harp, Alejandra Robles, a Lila Downs, por supuesto, y así me fui enamorando de la cultura y de la música de Oaxaca», recuerda.

Y aunque se las arreglaba para ver «Código Fama», un programa de talento musical infantil de Televisa, en el cual deseaba participar algún día, pesó más en él su gusto por cantantes oaxaqueñas que fue conociendo a través de la señal de televisión educativa y cultural del gobierno del estado.

Un día, siendo adolescente, le dijo a su padre que deseaba ingresar a la Casa de la Cultura Oaxaqueña para aprender a cantar profesionalmente, y fue así como ingresó al taller de canto con la maestra Maribel Sánchez.

«Ahí me di cuenta que hay que estudiar mucho para cantar, y descubrí el bel canto. Formé parte del Coro de la Casa de la Cultura, después me uní al Coro de la Ciudad del maestro Israel Rivera Cañas, donde canté Misa de Coronación, por ejemplo, y también empecé a conocer composiciones oaxaqueñas que no eran muy conocidas como «Cuando bajas a la fuente», «El nito», y me empecé a enamorar de los grandes temas oaxaqueños», relata.

Después formó parte del Coro del Centro de Iniciación Musical (CIMO) y del Coro Amadeus in Voce del maestro Enrique Chávez y a la maestra Isis Gómez. Su última etapa en agrupaciones fue con el Ensamble Mestizo donde participaban sus ex compañeros del Cedart Miguel Cabrera, con quienes interpretaba música oaxaqueña y contemporánea.

Su carrera como solista inició cuando el director de la Banda Filarmónica de Música Infantil y Juvenil de Santa Cruz Xoxocotlán, el maestro Alfredo Guzmán Vargas, de Totontepec Mixe, lo invitó a ser el cantante de esta institución.

Durante la pandemia, tras una racha de depresión y búsqueda personal, Aldahir empezó a cantar temas como «Soy de un pueblo alegre» y «Corazón de loco», del maestro Honorio Cano, de Tlahuitoltepec Mixe, amigo del maestro Alfredo Guzmán Vargas, y de ahí en adelante eligió para cantar a otros compositores oaxaqueños como Chava Domínguez y Eduardo Díaz Méndez. Volvió a enamorarse de la música oaxaqueña y fue así como nació el Mextizo Zapoteco.

Hasta aquí, todo muy bien.

Pero Aldahir es un artista inquieto, con una compulsión por buscar y encontrar más elementos para alimentar su trabajo, y fue así como un día decidió empezar a componer. Y ahí la cosa se puso más interesante aún.

«Con mucho respeto le puse letra a los sones y jarabes de Betaza del maestro José Ventura Gil, hice una versión propia de «Corazón de loco», y le escribió una letra a «Dios nunca muere», inspirado en mi valle, en las calendas», detalla. Estos temas ya se encuentran disponibles en Spotyfi y sus redes sociales.

Además, junto con el Cronista de la Ciudad, Jorge Bueno, realizó una investigación en torno al Homenaje Racial, del cual surgió un tema que estrenará esta semana en su presentación dentro del Festival de Primavera Rodolfo Morales que se une a la celebración del 493 aniversario de la Ciudad de Oaxaca.

No pierdas la oportunidad de escuchar en vivo a Aldahir Ruiz Santiago, el Mextizo zapoteco, este lunes 21 de abril a las 17:00 H. en el zócalo de la capital oaxaqueña.