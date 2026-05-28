Cierra «Tototl» sus presentaciones con Artes Escénicas en la Escuela

TLACOLULA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El arte del teatro de marionetas es la herencia que le han dado a Iracema Giuliana Jiménez Salerno su padre y su abuelo, arte que compartió la mañana de este miércoles con estudiantes de las escuelas Primaria Paulo Freire, y la Secundaria y Preparatoria Juan Bosco, en el Teatro «Celestino Pérez» de la Casa de la Cultura de Tlacolula.

Como parte del programa Artes Escénicas en la Escuela edición 2025-2026, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y con el apoyo de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca (Seculta), Iracema y Ernesto Díez Reyes, integrantes de la compañía Teatro Tetris, presentaron su décima quinta función de «Tototl», una pieza que conjuga teatro de sombras y marionetas para contar la historia de amistad entre un flamenco, Tototl», y More, una niña pepenadora.

Tototl, palabra que en náhuatl significa pájaro, es un flamenco que ha sido capturado por Alfonsina, mujer que vive acompañada de pájaros a los cuales corta las plumas para que no se vayan. Una noche, Tototl emprende el vuelo de su libertad. Vuela hasta que, agotado, cae sobre una montaña de basura. Al amanecer, More encuentra al flamenco, iniciando así una amistad que impulsa a que cada quien descubra su identidad y valentía.

La dramaturgia, dirección de arte y dirección de «Tototl» es de Iracema Giuliana, la música de Alberto Revilla y la producción, marionetas, utilería y escenografía de Teatro Tetris y «Almud» Casa de Teatro de los Títeres; mientras que el vestuario es de Flor Inés Pastorella, la dirección del teatro de sombras de Cosmonautas Teatro de Sombras y la iluminación de Jorge Lemus.

Iracema Giuliana Jiménez Salerno, cuyo nombre artístico es Ira Semilla, es Educadora sociocultural y ambiental por la Universidad Alma Mater Studiorum de Bolonia, Italia, y es egresada de la Escuela de Teatro Colli de Bolonia. En México se ha desarrollado como promotora cultural y fundadora de Teatro Tetris.