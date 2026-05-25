Gana orfebre Esteban Dalí Rodríguez convocatoria de Técnicas Heredadas

SAN AGUSTÍN ETLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CASA).- Esteban Dalí Rodríguez Aguirre es el artista orfebre seleccionado como ganador de la convocatoria Primera Exposición Individual: Técnicas Heredadas. Edición joyería orfebre, organizada por la Asociación Civil Amigos del IAGO y del CFMAB, el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), la Secretaría de Desarrollo Económico de Oaxaca (Sedeco) y la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta).

Tras el anuncio del resultado, Esteban Dalí, quien triunfó con su proyecto “El brillo en la montaña”, que propone un viaje, tomando la figura de la montaña como punto de partida, y como un reflejo del paisaje de Valles Centrales de Oaxaca, expresó su beneplácito.

“Me siento muy honrado al poder mostrar mi trabajo en un lugar tan importante como es el CaSa, y también me siento honrado de poder proyectar las distintas técnicas tradicionales que tenemos aquí en Oaxaca, tanto cera perdida, la filigrana tradicional y por supuesto la filigrana prehispánica, que a lo largo de los años y mis maestros, con mucha paciencia, me han guiado para llegar a este momento”, manifestó el joven orfebre.

“El brillo en la montaña” se centra en la elaboración de piezas mediante distintas técnicas orfebres como vaciado en cera perdida, filigrana –en sus técnicas de Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec–, y filigrana prehispánica; utilizando la plata 925 como material principal y algunos acabados en oro.

Esteban Dalí es orfebre de segunda generación, aprendió la técnica de la cera perdida de su padre, César Rodríguez y en conjunto fundaron el taller Piedra Volcánica, ubicado en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

El ganador de la convocatoria expondrá sus piezas en el interior de la galería Chalet del CaSa y recibirá un apoyo económico para la producción de sus piezas; asimismo, el CaSa se encargará del montaje de la exposición, de acuerdo con su suficiencia presupuestaria. Adicionalmente, recibirá apoyo por parte de SEDECO para la comercialización de sus piezas en la tienda ARIPO. Por último, La Maquinucha Ediciones, a través del IAGO, imprimirá en risografía una publicación referente al proyecto.

El jurado calificador estuvo integrado por Sylvia Burgoa, Felipe Cárdenas y Enrique Heliodoro, reconocidos orfebres y joyeros contemporáneos, quienes se dieron la tarea de evaluar las distintas propuestas, llegando a la decisión unánime de premiar a Esteban Dalí Rodríguez.

En una declaración conjunta, el jurado destacó la riqueza de propuestas por parte de las y los participantes, quienes demostraron maestría en sus respectivas técnicas tradicionales de orfebrería. Afirmaron que el proyecto de Rodríguez Aguirre es “una propuesta contemporánea e innovadora, y presenta un dominio excepcional que abarca varias técnicas”.

La convocatoria Primera Exposición Individual fue emitida por primera vez en el año 2022, buscando reconocer a creadoras y creadores oaxaqueños con propuestas artísticas notables que no hubieran exhibido su trabajo de manera individual. En su primera edición, el artista Víctor Mortales presentó su proyecto “Todxs estamos en peligro”. La exposición fue una intervención en sitio específico, que utilizó telas de mosquitero como su principal elemento. La muestra reflejó la intersección del arte y la experiencia humana.

Para la segunda edición, la convocatoria se enfocó en las técnicas heredadas. Esta estuvo dirigida a creadores oaxaqueños con habilidades excepcionales en el manejo de técnicas transmitidas de generación en generación, abarcando disciplinas como la alfarería, la orfebrería y la talabartería, entre otros. El proyecto ganador fue “Negra Luz”, de Mizraim Cardozo, cuya propuesta artística combinó elementos luminosos con mosaicos de barro calado que conformaron murales montados sobre paredes o superficies verticales.

La tercera edición estuvo dirigida a creadores oaxaqueños que demostraran una habilidad excepcional en la producción de piezas textiles mediante técnicas heredadas. Siendo el proyecto ganador “Hilos de Memoria”, de Ixhel Hernández, una propuesta que celebra la herencia textil de Santo Tomás Jalieza que se realiza en los telares de cintura y sus raíces zapotecas.

La exposición resultante de la convocatoria Primera Exposición Individual: Técnicas Heredadas. Edición joyería orfebre se realizará a finales de 2026 en la galería Chalet del Centro de las Artes de San Agustín.