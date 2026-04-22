Llega a Etla «La memoria se respira», obra escénica sobre la fragilidad y la fuerza humanas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La memoria se respira surge a partir de la invitación de la Compañía La Serpiente, en Morelia, en el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria, como parte de las 25 acciones que conforman este ciclo conmemorativo.

Este encuentro abre un espacio de colaboración entre Morelia y Oaxaca, donde los procesos de creación se entrelazan a partir de una inquietud compartida: la memoria como materia viva en el cuerpo.

A partir de esta invitación, el proyecto se expande hacia Oaxaca, donde convoco a continuar este diálogo, dando vida a un proceso que reconocemos como un detonador de experiencias íntimas con el público, un espacio de cercanía donde la comunicación ocurre desde lo sensible.

A través de solos en diálogo, las piezas exploran la memoria no como evocación del pasado, sino como una presencia activa que se manifiesta en el gesto, en la respiración y en la relación con el espacio.

En este encuentro, compartir implica también reconocernos en lo que nos atraviesa: saber que no estamos hechos de una sola experiencia, sino de múltiples capas que se entrelazan y nos constituyen.

Las funciones se realizan en un espacio cercano y limitado, en relación directa con la naturaleza de las piezas.

Por ello, es importante confirmar asistencia indicando el día en que desea asistir.

Las funciones son el viernes 24 y sábado 25 de Abril a las 18:30 horas en el Jardín Etla, Carretera a Vista Hermosa km 2.5 camino a capellanía, sin número, Santo Domingo Barrio Alto, Villa de Etla.

Rosario Ordoñez (Tehuantepec, Oaxaca, 1973) realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca y en el Colegio Nacional de Danza Contemporánea de Querétaro. Obtuvo la beca a la Excelencia Artística de Coca-Cola para estudiar en la Martha Graham School y en la Peridance School en Nueva York.

En 2010 recibió dos reconocimientos por sutrabajo como bailarina en el Danzfest de Cattolica, Italia. Fue integrante del Martha Graham Ensamble y performer de la coreógrafa canadiense Noemí Lafrance, ganando tres Bessie awards en NYC con “Descent”.

También fue integrante de las compañías Nina Buisson Dance Troupe y Rastro Dance Company. Colaboró con el coreógrafo Lukas Avendaño en el proyecto Lemniskata realizando giras en Alemania, Holanda y Bélgica, así como con la creadora Diana Ashbee en el proyecto “Te daré una buena noticia cada vez que respiro”.

Ha sido beneficiaria del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales SACPC (antes FONCA) en distintos programas, destacando el respaldo como Creadora Escénica con Trayectoria.

Es Directora de Invernadero Danza, programa académico fundado en el año 2009, en la ciudad de Oaxaca y realiza proyectos dancísticos independientes.

Abdiel Villaseñor Talavera es creador de danza y Director artístico, Co fundador de la Compañía La Serpiente. Su danza se distingue por un compromiso entre artístico, lo comunitario y lo afectivo.

Asume la creación artística como un entrenamiento permanente combinando investigación y divulgación. Amante de la naturaleza. Su trabajo articula diseño de programas, vinculación territorial y pensamiento crítico. Es Co Director del Festival Internacional Red Serpiente y del Centro de Documentación de Danza de Michoacán donde diseña procesos de formación de públicos. Cree en el cuerpo como el territorio simbólico que encarna la cultura.

Desde la Dirección artística entreteje danza, educación y comunidad impulsando significativamente redes entre lo local y lo global. Ha sido curador de un centenar de obras coreográficas y jurado internacional en Islas Canarias y Colombia. Estudió danza en la EPDM y es Licenciado en Comunicación, Maestro en Filosofía de la Cultura y Doctorante en Teoría Crítica. Además de en México, su trabajo se ha presentado en diversos países de América, Europa y Asia.

Laura Martínez Ayala es creadora y divulgadora de danza. Su trabajo coreográfico de más de cinco lustros integra 54 creaciones impulsadas por el interés de promover posturas críticas a partir de la experiencia sensitiva con la danza. Su práctica entrecruza feminismo, comunidad, ciencia y creación.

En el 2001 fundó en Morelia, Michoacán LA Serpiente, Compañía de Danza a la que ha codirigido durante 25 años, una de las agrupaciones más sólidas en la escena independiente en México. En la Compañía ha encabezado programas de divulgación, gestión y formación de públicos y sus creaciones suman innumerables giras en México y el extranjero, presentándose en festivales y encuentros en Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, y Holanda. Ha impartido talleres de composición coreográfica en Colombia, Corea del Sur, Chile y E.U.A

De manera paralela ha desarrollado un sólido trabajo vinculando danza y educación en Michoacán con principal énfasis en zonas rurales. Durante quince años ha dirigido el Programa “Danza Escolar”, plataforma que integra la danza a procesos formativos en infancias de comunidades periféricas para quienes diseña estrategias didácticas que incluyen talleres de creación con enfoque en apropiación territorial, fomento a la equidad e integración comunitaria.

Su práctica coreográfica no es indiferente a problemas sociales, de ello dan cuenta sus obras “De sombras luna”, “Mexican Velocity”, “Diseño de interiores” y “La Bóveda” en las que la danza se vuelve un espacio de denuncia y posicionamiento ético, político y social. Obras que han sido ovacionadas en Latinoamérica y Asia.

Sus creaciones coreográficas se distinguen por una investigación de movimiento donde lo gestual corporal sostiene la potencia poética, abriendo espacio a la sutileza y al detalle como canales para una interlocución sensible con los espectadores. Como creadora ha recibido apoyo del FONCA y del SACPC de México, así como del PECDA Michoacán y ha realizado giras con el respaldo del Mid Atlantic Arts Foundation y National Endowment for the Arts en E.U.A., del New Dance Festival en Corea del Sur y del Programa México en Escena.

Para Laura Martínez Ayala el conocimiento en la danza está sostenido por la práctica que la acuerpa, ha ello responde su coautoría de los libros “El espacio entre nosotros” (2023) y “Red Serpiente, quince años de un Festival Independiente para la danza en México” (2024), editados por el Centro de Documentación de Danza de Michoacán CENDDAMI.

Durante dos décadas ha sido profesora en las Licenciaturas de Danza y Teatro de la Facultad de Bellas Artes de la U.M.S.N.H. Desde el 2003 co dirige el Festival Internacional de Danza Red Serpiente en Michoacán y desde el 2010 el Centro de Documentación de Danza CENDDAMI