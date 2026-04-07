Presentarán el libro “El Cáncer y yo” de Ana Isabel Quiroz Unda

La obra, publicada dentro del proyecto independiente Ediciones sin Editorial, ofrece un testimonio íntimo y profundamente humano sobre la experiencia de enfrentar el cáncer de mama

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El jueves 9 de abril a las 18:00 horas se presenta el libro El Cáncer y yo, de Ana Isabel Quiroz Unda, en la Biblioteca Andrés Henestrosa, ubicada en Porfirio Díaz esquina Morelos 115, Centro Histórico. La entrada será libre.

La obra, publicada dentro del proyecto independiente Ediciones sin Editorial, ofrece un testimonio íntimo y profundamente humano sobre la experiencia de enfrentar el cáncer de mama. La presentación contará con la participación de la autora, así como del editor Braulio Aguilar Orihuela.

El Cáncer y yo está integrado en tres partes que dialogan entre sí: El Cáncer y yo (diario), donde la autora narra su proceso desde el diagnóstico hasta el término de sus tratamientos; Lo que aprendí y puedo recomendar (reflexiones), una serie de aprendizajes y consejos derivados de su experiencia; y El viaje de Isa (cuento), una pieza narrativa que complementa la obra desde un registro literario.

A lo largo del libro, Ana Isabel Quiroz Unda comparte con franqueza y sensibilidad su vivencia como sobreviviente de cáncer de mama, abordando tanto los momentos más difíciles como aquellos instantes de gratitud que marcaron su proceso. Su testimonio busca acompañar, orientar y generar empatía en quienes atraviesan situaciones similares, así como en sus familias y entornos cercanos.

La presentación de este libro es una oportunidad para dialogar sobre la enfermedad desde una perspectiva personal, honesta y esperanzadora, así como para reflexionar sobre la importancia del acompañamiento emocional en los procesos de salud.