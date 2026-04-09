Impulsarán turismo comunitario sustentable en Oaxaca

Suman esfuerzos Sectur Oaxaca, Fonatur y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para impulsar destinos turísticos comunitarios y espacios de conservación

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaaca.com/vía COMUNICADO).- La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), Saymi Pineda Velasco, sostuvo reuniones de trabajo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el objetivo de avanzar en estrategias que impulsen el turismo comunitario y sustentable.

En el encuentro con Fonatur, Pineda Velasco propuso estrategias alineadas al decreto promovido por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que reconoce al turismo comunitario como una actividad prioritaria del Estado mexicano.

En este sentido, se planteó la incorporación de comunidades en plataformas como el Tianguis Turístico de México, a fin de dar mayor visibilidad a las experiencias que ofrecen.

Asimismo, se abordó la integración de un plan de trabajo para brindar seguimiento a los proyectos de colaboración relacionados con el funcionamiento del Centro Integralmente Planeado (CIP) Huatulco.

Con la Conanp, se estableció un proyecto estratégico conjunto para mejorar las condiciones del Centro Mexicano de la Tortuga, ubicado en el Pueblo Mágico de Mazunte, con la finalidad de fortalecer su operación y dar continuidad a las labores de investigación, educación ambiental y sensibilización.