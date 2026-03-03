Reyna Santillán, una oaxaqueña por la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación

OAXACA, Oax. (sucedioenoaxaca.com ).-Con una amplia trayectoria, la Doctora en Ciencias de lo Fiscal Reyna Miguel Santillán quedó inscrita, con el número 87, como aspirante a la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La profesionista oaxaqueña, nacida en la comunidad zapoteca de San Francisco Yatee, es Licenciada en Contaduría Pública Pública por el Instituto Politécnico Nacional, certificada en cuenta pública gubernamental, en lavado de dinero y en capital humano, y también es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Asimismo, es Maestra en Fiscal por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Maestra en Evaluación de Políticas Públicas por IEXE Universidad, Maestra en Derecho Indígena por el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” y Doctora en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos.

Cabe resaltar que Reyna Miguel Santillán ha sido integrante de la Comisión Regional de Prevención de Lavado de Dinero de la Región Centro Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; exintegrante del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca; exintegrante del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca y expresidenta del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Oaxaca, A.C. y expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

Es tiempo de las mujeres

Reyna Miguel Santillán sostiene que nos encontramos en un momento histórico porque por primera vez, una mujer puede ser la titular de la Auditoría Superior de la Federación, ya que durante veinticuatro años, del 2001 al 2026, han sido tres hombres quienes han ocupado esa titularidad.

«Que quede claro, nada pedimos regalado, pedimos que sea una mujer competente, con preparación y expertise, quien dirija ese órgano técnico especializado, porque ya estamos en otros tiempos. Las mujeres hemos hecho y estamos haciendo historia. Qué mayor prueba que tener una Presidenta de la República», ha expresado la Doctora Santillán tras su registro para el proceso de selección en la Cámara de Diputados Federal.

Y convoca a la ciudadanía a dar seguimiento a tan relevante proceso: «Como ciudadanía, nuestro deber es vigilar que este proceso no sea una simulación, o un requisito de forma, donde se incluya en la terna a una o dos mujeres, y finalmente la persona seleccionada sea un hombre, ya que esta práctica se opone a lo establecido en el compromiso pactado en la agenda de género nacional e internacional 2030: cumplirle a esa otra mitad de la población, al 51% de la población femenina».

Y para avanzar en este tema, argumenta, es indispensable que quienes tienen la responsabilidad del proceso de selección de la persona titular de la ASF, utilicen las mejores prácticas que ofrece la transparencia para que no se imponga solamente el interés de un grupo de poder.

Cabe señalar que las facultades de la Auditoria Superior de la Federación se encuentran establecidas en el articulo 79 de la Constitución Federal, y su responsabilidad más importante es la de fiscalizar el uso del recurso público federal proveniente de las contribuciones de las y los mexicanos, y quienes residen en nuestro país, así como vigilar por lo que los recursos se administren conforme a los principios de la administración pública: eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, y para cumplir los objetivos a los que están destinados tales recursos, establecidos en el artículo 134 de la misma Constitución.

«Las mujeres tenemos capacidad para realizar las tareas de la fiscalización, no nos subestimen; habemos mujeres con las competencias y diligencia profesional que se requieren para ocupar la titularidad del órgano fiscalizador», enfatizó.