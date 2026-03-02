Presentan «Tiaá Xadeena», vocabulario en chocholteco, lengua en peligro de extinción

Solo quedan alrededor de 98 hablantes en el estado de Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Centro Cultural San Pablo fue el espacio donde se presenté recientemente el libro Tiaá Xadeena (Voces de mi pueblo), vocabulario visual e ilustrado de una de las lenguas con mayor riesgo de extinción en el estado de Oaxaca, el chocholteco, sobre la que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dictaminó en 2020 que existían cerca de 847 hablantes, pero el autor del libro, Agustín Jiménez García, calcula que en realidad no hay más de cien hablantes.

“Los hablantes tenemos el compromiso de enseñar a quien no sabe, de pedirle que pregunte” considera sobre sí mismo y su deber identitario, el nativo de Santa María Nativitas, comunidad chocholteca en la cual el autor aprendió el chocholteco de boca de sus padres, Aurelio y Delfina, de oficio campesinos y creadores de sombreros de palma.

Agustín comparte que el chocholteco se habla solamente en cuatro comunidades de Oaxaca, la mencionada Santa María Nativitas, así como San Pedro Monteverde, San Pedro Buenavista y Santa Catarina Ocotlán. Describe a su libro como un ejercicio de herencia y memoria con 23 campos semánticos y sus correspondientes pinturas alusivas.

Jiménez García recuerda que después de conocer al pintor Carlos Bazán Ramos, cuando éste y el realizador, Hugo Pacheco, confeccionaban un documental sobre la lengua ngigua o ngiba, decidió que el artista oaxaqueño era la opción para ilustrar Tiaá Xadeena, asignación que Bazán recibió con gusto, pero cuando vio que el libro tenía 140 páginas se dio cuenta que necesitaría ayuda.

Miguel Santiago, Josué Cariño, Mariela Guzmán, Esteban Romero Hernández e Itayetsin Mendoza , son jóvenes artistas, nativas y nativos de zonas chocholtecas, quienes junto a Carlos Bazán completaron la totalidad de las ilustraciones. Con dibujos y trazos de flora y fauna de su región, dieron imagen a una lengua como la chocholteca, sobre la cual el profesor Jiménez estima que se define por una pronunciación nasal en la que cambiando un poco el tono de lo que se dice, se puede llegar a hablar hasta de tres o cuatro cosas diferentes.

Por su parte, Bazán Ramos agradece el haber sido tomado en cuenta para liderar la faena. Confiesa que siempre ha admirado a quienes tratan de preservar su lengua, cultura y tradiciones y que de ellos y ellas trata siempre de aprender algo. El joven artista declara que, con las imágenes de este nuevo vocabulario impreso, incluso el mismo ha ido poco a poco conociendo y aprendiendo palabras, de un idioma que se perdió en su transmisión desde tiempos de sus bisabuelos.

¿Cuál es la motivación para tratar de aprender una lengua en vías de extinción? Se le cuestiona al ilustrador. El joven habla de buscar sus raíces y de como esto lo ha llevado a buscar que estas no perezcan.

“Los niños antes que aprender una lengua refieren escuchar hablar a su celular. Pero el esfuerzo se hace a través de talleres infantiles, en las escuelas, en las comunidades. Todo siempre queda por hacer”, define Agustín Jiménez García sobre su cruzada comunitaria y personal.

“Se les hace una invitación a los padres de familia que, si sus hijos quieren aprender a hablar una lengua que les pertenece, no los inhiban. Si los adultos no hicieron por aprender el chocholteco, los niños no tienen porque pasar por lo mismo”, apunta Bazán Ramos sobre el amor que por sus raíces experimenta.

Cabe agregar que Tiaá Xadeena (Voces de mi pueblo), fue presentada el 20 de febrero en la ciudad de Oaxaca y el 21 de febrero en Santa María Nativitas, en un evento que reunió a autoridades municipales, hablantes y habitantes de la región chocholteca, quienes se mostraron más que interesados en hacerle segunda a este intento de preservación y fortalecimiento de su propia lengua originaria.