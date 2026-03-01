Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

#LaTercaMemoria Efemérides Culturales de Marzo

18 de marzo de 1956: Nace en San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, el músico, compositor y arreglista Narciso Lico Carrillo. El además incansable promotor de la riqueza cultural de la entidad, recibió en 2013 el Premio Nacional  de Ciencias y Artes.

21 de marzo de 1806: Nace en San Pablo Guelatao, distrito de Ixtlán, el Benemérito de América, Benito Juárez García, indígena zapoteca que llegó a ser presidente de México y el gran héroe de la Guerra de Reforma.

29 de marzo de 1826: Nace en la ciudad de Oaxaca Margarita Eustaquia Maza Parada, hija adoptiva de Antonio Maza Padilla y Petra Parada Sigüenza, quienes también acogieron a un niño indígena que no hablaba español. Ese niño fue Benito Juárez, que tenía veinte años más que Margarita, con quien contrajo matrimonio. Margarita Maza falleció en la Ciudad de México el 2 de enero de 1871.

