LaTercaMemoria Efemérides Culturales de Marzo

18 de marzo de 1956: Nace en San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, el músico, compositor y arreglista Narciso Lico Carrillo. El además incansable promotor de la riqueza cultural de la entidad, recibió en 2013 el Premio Nacional de Ciencias y Artes.

21 de marzo de 1806: Nace en San Pablo Guelatao, distrito de Ixtlán, el Benemérito de América, Benito Juárez García, indígena zapoteca que llegó a ser presidente de México y el gran héroe de la Guerra de Reforma.

29 de marzo de 1826: Nace en la ciudad de Oaxaca Margarita Eustaquia Maza Parada, hija adoptiva de Antonio Maza Padilla y Petra Parada Sigüenza, quienes también acogieron a un niño indígena que no hablaba español. Ese niño fue Benito Juárez, que tenía veinte años más que Margarita, con quien contrajo matrimonio. Margarita Maza falleció en la Ciudad de México el 2 de enero de 1871.