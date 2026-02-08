Ora tristes, Putla de Guerreo invita a su tradicional Carnaval

Del 8 al 17 de febrero, el Carnaval Putleco ofrecerá una agenda llena de actividades dirigidas a las familias oaxaqueñas y visitantes

OAXACA, Oax.- (sucedióenoaxaca.com/ vía COMUNICADO).- Con una vibrante muestra de alegría y color, el Carnaval Putleco recorrió el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, para anunciar que Putla Villa de Guerrero está lista para recibir a visitantes, del 8 al 17 de febrero.

El trayecto fue disfrutado por las personas en el andador turístico, desde el templo de Santo Domingo, hasta el Zócalo de la ciudad de Oaxaca.

La subsecretaria de Operación Turística, Mariel López Villatoro señaló que por instrucción del Gobernador Salomón Jara Cruz se impulsa el fortalecimiento de festividades como el Carnaval Putleco, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, al contribuir a la identidad cultural y al desarrollo turístico.

Representantes de las comparsas Los Copalas, Los Viejos con sus coloridos tiliches y de la Danza del Macho, junto con la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) y autoridades municipales, extendieron la invitación a vivir una de las celebraciones más representativas de la entidad.

El programa completo se puede consultar en las redes sociales oficiales de la Sectur Oaxaca.