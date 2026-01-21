Reconocen a Pueblos Mancomunados con Premio Excelencia Turística en FITUR

Comunidades de la Sierra de Juárez recibieron esta distinción internacional por ser referente en trabajo colectivo y desarrollo sustentable

MADRID, España (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Oaxaca fue galardonada en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 que se realiza en Madrid, España; con los Premios Excelencias Turísticas 2025 a través de los Pueblos Mancomunados de la Sierra de Juárez, como ejemplo de actividad comunitaria y de desarrollo sustentable.

Con este reconocimiento, la entidad y ocho pueblos originarios se colocan como referentes en los mercados internacionales en este encuentro turístico, que es el más importante a nivel mundial y que se desarrolla del 21 al 25 de enero en esta ciudad europea.

La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) resaltó que este premio reconoce el trabajo de los Pueblos Mancomunados enfocado en la preservación y promoción de sus recursos naturales y tradiciones, así como de prácticas comunitarias para visitantes.

Previo a una votación abierta al público, los Premios Excelencias distinguieron a las localidades de la Sierra de Juárez: Santa María Yavesía, Santa Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán, Santa Martha Latuvi, Benito Juárez, San Antonio Cuajimoloyas, San Isidro Llano Grande y La Nevería.