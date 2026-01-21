El IEEPCO acreditó a 295 personas observadoras del Proceso de Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en Sesión Extraordinaria Urgente celebrada este miércoles, aprobó un tercer bloque de acreditaciones de personas ciudadanas interesadas en participar en la observación del Proceso de Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, correspondiente al periodo constitucional 2022–2028.

En ese sentido, el órgano electoral avaló un total de 295 acreditaciones, otorgadas a personas ciudadanas que cumplieron satisfactoriamente con los requisitos legales, documentales y procedimentales establecidos en la normativa aplicable para participar en la Observación del Proceso de Revocación de Mandato.

La sesión se llevó a cabo de manera virtual y contó con la participación de la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, así como de las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas. De igual forma, estuvieron presentes los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. Asimismo, participó el secretario ejecutivo del Instituto, Graciano Alejandro Prats Rojas, además de las representaciones de los partidos políticos.

Con estas acciones, el IEEPCO refrenda su compromiso con la transparencia, la legalidad y la participación ciudadana en los mecanismos de democracia participativa en el estado de Oaxaca.