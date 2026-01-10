Luz María Zárate presentó sus fotografías en La Luciérnaga

Como empezar con la pijama puesta, cuando los objetos que nos rodean se convierten en materia de uso diferente a lo cotidiano, iniciar las horas desde la sorpresa que te hace arrancar el día con una sonrisa, que te lleva a la dicha de compartir la mirada con los ojos bien abiertos.

La tarde de este viernes la fotógrafa Luz María Zárate presentó en La Luciérnaga (Mártires de Tacubaya 112, Centro), la colección de autorretratos que se denomina «Luz adentro».

A veces me pregunto qué hace falta para hacer la dicha, cuando nos llega el tiempo de los cuestionamientos las fotografías de Luz Maria afirman: nada, tal vez solo sea necesario alguna porción de inconsciencia, tomar ese impulso que nos hace estar.

Para los filósofos la cuestión será el ánimo, conservar el ánimo entre tantos avatares, tener pensamientos que cada mañana nos lleven al impulso de beber cápsulas para crecer la voluntad.

Las fotos de Luz María se comparten como la luz, llevan el registro de la memoria, la ternura que se olvida.

Cuando miro las fotos de Luz María pienso en la persona que somos, que negamos ser, aquella que existe en la confianza del espacio entre casa.

Tal vez será que este tiempo nos excluye, hasta de nuestra propia casa.

La Luciérnaga lleva ya dos años de trabajos en la ciudad, por estos días de duro inicio de año, si les es posible, acudan a ver las fotos de Luz María.