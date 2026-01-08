El IEEPCO aprueba acuerdos en torno a Revocación de Mandato y Sistemas Normativos Indígenas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) celebró Sesión Extraordinaria Urgente, en la que aprobó diversos acuerdos relacionados con el procedimiento de Revocación de Mandato, así como de elecciones de Ayuntamientos que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas.

Como primer punto del orden del día, se aprobaron las acreditaciones de personas ciudadanas que participarán como observadoras y observadores en el Proceso de Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, correspondiente al periodo constitucional 2022–2028.

Posteriormente, como segundo punto, el Consejo General aprobó el formato de los foros de discusión que se llevarán a cabo en el marco del Proceso de Revocación de Mandato los días 11 y 18 de enero de presente año y serán transmitidos por las redes oficiales del Instituto.

Asimismo, se aprobaron las listas finales de personas moderadoras, panelistas y de reserva que participarán en dichos foros, garantizando la organización y desarrollo adecuado de este ejercicio democrático.

En otro orden de ideas, el Consejo General declaró jurídicamente válida la elección extraordinaria de la concejalía propietaria de la Regiduría de Hacienda del Ayuntamiento de Santa María Yavesía, municipio que electoralmente se rige por Sistemas Normativos Indígenas.

De igual manera, se determinó que la decisión adoptada por las comunidades de la Cabecera Municipal de San Juan Mazatlán y la Cabecera Municipal de San Juan Petlapa , mediante Asamblea General Comunitaria, cuentan con reconocimiento y validez jurídica únicamente en el ámbito de dicha comunidad cabecera.

La sesión virtual contó con la participación de la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como de los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas.

Asimismo, estuvo presente el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, además de las representaciones de los partidos políticos.