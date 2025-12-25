Creatividad y orgullo oaxaqueño brillan en la edición 128 de la Noche de Rábanos

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La capital oaxaqueña volvió a vestirse de fiesta con la celebración de la Noche de Rábanos 2025, una de las tradiciones más emblemáticas del estado. Cada 23 de diciembre, la Verde Antequera se transforma en un espacio de encuentro familiar donde la creatividad popular y las raíces culturales cobran vida.

Durante la tarde y noche del pasado martes, propios y visitantes recorrieron los pasillos instalados alrededor del Zócalo de Oaxaca de Juárez para admirar las 126 obras talladas con el tubérculo rojo, flor inmortal y totomoxtle. Con ingenio y humor, las y los participantes recrearon pasajes de la vida, tradiciones, leyendas, danzas y otras figuras que reflejan a cada pueblo.

Previo a la ceremonia de premiación, el Gobernador Salomón Jara Cruz recorrió los stands en donde felicitó y reconoció el trabajo de las personas artesanas y hortelanas, quienes una vez más demostraron con su talento y creatividad la riqueza cultural de la entidad.

“Nos da mucho gusto que las y los oaxaqueños, así como turistas nacionales y extranjeros, vivan la edición 128 de esta Noche de Rábanos, una majestuosa tradición que celebramos cada año”, expresó junto a la Presidenta Honoraria del Sistema Estatal DIF, Irma Bolaños Quijano.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Saymi Pineda Velasco destacó que esta es una de las expresiones más emblemáticas del Corazón Cultural de México, en la que convive el arte e ingenio, los cuales llenan de color, alegría y significado a esta tierra.

En tanto, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva indicó que “en Oaxaca el arte es una manera de vivir y compartir. Cada pieza refleja la herencia que resguardamos, la autenticidad que defendemos y el orgullo que compartimos con todas y todos”.

En la modalidad rábanos, categoría infantil A de 6 a 8 años, el tercer lugar fue para “Animales fantásticos de mi planeta” de Samuel Alejandro López Cruz; el segundo, “Cosecha de rábano” de Georgina Yuritzi López Hernández; y el primero, “Mi tiliche y mi perro Mazapán” de Valeria Romina Domínguez Vásquez.

En la categoría infantil B de 9 a 12 años, el tercer puesto se otorgó a “Mi torito de cuetes” de Alejandro Barranco Arco; el segundo a “La magia de la vida marina” de Ilse Naomi Cruz Martínez; y el primero a “Tlacuache bailarín” Ana Ameli Méndez Cecilio.

En la categoría juvenil de 13 a 17 años, la tercera posición fue para “Tarde de calenda” de Victoria de Jesús Velasco Gómez; la segunda para “El maíz y en su memoria mi historia” de Graciela Inés Cruz Pérez, y la primera para “Reina de Oaxaca, devoción y símbolos” de Santiago Hernández Sánchez.

En la categoría libre, el tercer lugar lo consiguió “La danza de dragones” de Dulce Marlen Cruz Díaz; el segundo, “Axolote azteca, un ser mágico en peligro de extinción” de Roberto Isaac Muñoz Velasco; y el primero, “Yacuy universidad de chalcatongo” de Nayeli Itaí Santiago Osorio.

En la categoría tradicional, el tercer puesto fue para “Juegos y juguetes, recuerdo y tradición de la familia oaxaqueña” de Carlos David Vásquez López; el segundo, “Danza de los dioses, en honor a San Pedro Mártir, San Pedro Comitancillo” de Cruz Alber Vargas Cruz; y el primero, “La danza de los diablos de Juxtlahuaca” de Heriberto Pavel Méndez Aquino.

En modalidad de totomoxtle, categoría decorada, el tercer lugar lo obtuvo “Tradicional recua en Villa Hidalgo Yalálag en honor a San Antonio de Padua” de Leticia Bernal Martínez; el segundo, “La inmortal Sandunga”, de Miriam Yanet González Flores; el primero, “Ese mero es el sentir de mi tierra, aunque se tape la cara” de Marco Antonio Ruiz Sosa.

En la categoría natural, la tercera posición fue para “Atzompa, tierra de artesanos” de Reina Vásquez Ramírez; la segunda para “Vela istmeña, San Juan Chilateca Presente” de Ana María Hernández Santos; y la primera para “Festival de los moles de las ocho regiones de Oaxaca” de Esmeralda Chávez Miguel.

En modalidad flor inmortal, el tercer puesto lo consiguió “Ancestral, arte textil en telar de cintura de Jalieza” de Alfonso Carlos Canseco Pérez; el segundo, “Nacimiento del niño Jesús en el pesebre de Belén” de Francisca Lidia Sánchez Mateos; y el primero, “Fiesta de la Virgen de la Soledad, patrona de los oaxaqueños” de Laura Raymundo Sánchez.