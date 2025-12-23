Participan Personas Privadas de su Libertad en la Noche de Rábanos 2025

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Personas Privadas de su Libertad (PPL) muestran su talento en la edición 128 de la Noche de Rábanos, mediante obras que reflejan historias, raíces, esperanza y una profunda conexión con la tierra oaxaqueña.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, informó que en el stand 01 se presenta la obra “Chapuliniando”, creada por PPL del Taller Gráfica Siqueiros, del Centro Penitenciario de la Villa de Etla.

Asimismo, en el stand 02 se exhibe la obra “Sueños, Tierra y Libertad”, elaborada por PPL del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, una propuesta que simboliza aspiraciones, pertenencia y el valor de la independencia desde una mirada artística.

La SSPC promueve espacios de expresión cultural que fortalecen el desarrollo integral y la construcción de segundas oportunidades, en el marco de una de las tradiciones más representativas de Oaxaca.