IEEPCO da luz verde a convocatoria del Proceso de Revocación de Mandato en Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En Sesión Extraordinaria Urgente celebrada este lunes, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) determinó la procedencia del inicio y aprobó la Convocatoria del Proceso de Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, correspondiente al periodo constitucional 2022–2028.

Durante la sesión, las consejeras y consejeros electorales avalaron diversos acuerdos fundamentales para la correcta organización, desarrollo y vigilancia de este ejercicio inédito de participación ciudadana, conforme al marco legal aplicable.

Asimismo, se validó el calendario para la organización, desarrollo y vigilancia del Proceso de Revocación de Mandato, mismo que establece las etapas y actividades que se llevarán a cabo en los próximos 30 días, tal y como lo establece la Ley.

En ese orden de ideas también aprobaron los Lineamientos para la implementación de la Observación Ciudadana junto con la convocatoria dirigida a las personas interesadas en participar como observadoras y observadores; así como los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales, mediante los cuales se regulará la recepción y el cómputo de los resultados de la Jornada de Revocación de Mandato.

Para finalizar, acordaron el diseño y la impresión de la papeleta, actas y demás documentación electoral, así como la aprobación de materiales y líquido indeleble que se utilizarán durante el proceso. También, el Anexo Técnico del IEEPCO para la organización y desarrollo de los foros de discusión en medios electrónicos, y la metodología para la integración, evaluación y dictaminación de perfiles de personas moderadoras y panelistas.

A esta sesión asistieron, la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas; así como el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas, y las representaciones de los partidos políticos.